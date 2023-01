Kinnitati F1 hooaja kalender

Algselt oli kalendrisse planeeritud 24 etappi, aga aprilli lõpus toimuma pidanud Hiina GP jääb koroonaviiruse leviku tõttu ära ja kuigi sarja läbiviijad otsisid asendust, siis seda ei leitud.

Võrreldes eelnevate aastatega on kalendris üks täiesti uus etapp - nimelt 18. novembril hooaja eelviimaseks osavõistluseks olev Las Vegase GP.

Las Vegase tänavarada vajab küll homologiseerimisprotsessi läbimist, aga esimest korda pärast 1982. aastat on F1 kalendris kolm Ameerika Ühendriikides toimuvat etappi.

Hooajale eelneb 23.-25. veebruaris testiperiood Bahreinis.

