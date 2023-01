Norra kinnitas MM-koondise, Eckhoff jääb ka sealt kõrvale

Norra koondise juht Per Arne Botnan ütles pressiteate vahendusel, et koondis pandi paika pärast Ruhpoldingi MK-etappi. "Et tüdrukud suutsid Ruhpoldingis teatesõidu võita, näitab, et nendega võib arvestada ka MM-il," ütles Botnan. "Nii sportlastele kui taustajõududele on teatesõidus medali võitmine eriti tähendusrikas."

"Kõik meie meessportlased on võimelised MM-il individuaalselt medaleid võitma. Ja praegu käib nii meeste kui naiste seas võitlus, kes pääsevad teatesõidus tiimi," lisas Botnan.

"Eriti Johannes Thingnes Bö on sel talvel olnud kõikidest üle ja kindlasti on ta motiveeritud, et ka MM-il hästi võistelda. Ta on igal võistlusel kullafavoriit," arvas meeste koondise treener Egil Kristiansen.

Meestest nimetati MM-koondisesse lisaks Thingnes Böle ka tema vanem vend Tarjei Bö, Sturla Holm Lägreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale ja Filip Fjeld Andersen.

Naistest öeldi praegu välja viis nime: Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Röiseland, Ragnhild Femsteinevik, Karoline Knotten ja Ida Lien. Lisaks nimetatakse pärast EM-i ja Obertilliachi IBU karikaetappi üks varuliige.

Eelmisel hooajal MK-sarja üldvõidu võtnud ja Pekingi olümpial kolm kuldmedalit võitnud Olsbu Röiseland jättis hooaja kolm esimest MK-etappi tervise tõttu vahele, aga naasis võistlustulle jaanuari alguses Pokljukas.

"Martel on algus olnud veidi raske, kuid ta liigub suure eesmärgi poole, milleks on MM. Ta liigub juba õiges suunas, olles saanud MK-sarjas kaks kaheksandat kohta. Usume täielikult, et olümpiamängude kuninganna tiitlivõistluste sportlane Marte suudab MM-il häid tulemusi teha," sõnas naiste koondise treener Sverre Huber Kaas.

Tiril Eckhoff võitis kaks aastat tagasi Pokljukas neli MM-kulda, aga pidi Pekingi olümpial individuaaldistantsil leppima 22. ja sprindis 11. kohaga. Küll võitis ta segateates kuldmedali ning jõudis pjedestaalile ka jälitus- ja ühisstardiga sõidus. Suvel loobus Eckhoff koondiselaagritest ja ütles augustis ajalehele VG, et kevadel oli tema jaoks raske aeg ning ta kaalus isegi karjääri lõpetamist. "See kõik algas siis, kui nakatusin hooaja etapi järel koroonaviirusega. Mul olid haiguse järelmõjud ja pidin lihtsalt pausi võtma. Ma ei saanud magada ja olin kogu aeg väsinud," selgitas Eckhoff, kes pole maikuust alates koondisega koos treeninud.

Detsembris naasis Eckhoff treeningutele, aga pole veel teada, kas või millal ta võistluskarusellile tagasi tuleb.