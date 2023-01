Norralased võtsid võimsa Bö juhtimisel nelikvõidu, leedulane kuues

Laskesuusatamise MK-etapil Saksamaal Ruhpoldingis võitis meeste ühisstardist sõidu MK-sarja kindel üldliider Johannes Thingnes Bö, norralased said nelikvõidu.

Prantsusmaa tähed ei jätnud esimeses lamadestiirus üles ühtegi märki, samal ajal kui Vetle Sjaastad Christiansen ja Johannes Thingnes Bö käisid ühel trahviringil. Teises tiirus norralased enam ei eksinud ja tõusid võistlust juhtima, kuid tegid esimeses püstitiirus taas ühe möödalasu, mille järel mahtus esiviisik, kuhu kuulus ka leedukas Vytautas Strolia, kahe sekundi sisse.

Viimases tiirus pidi Bö minema ühele trahviringile ja puhtalt lasknud Christiansen lahkus tiirust tema ees kuuesekundilise eduga, aga MK-sarja kindel üldliider läks tõusul temast võimsalt mööda. Finišis edestas Bö Christianseni lõpuks 19,3 sekundiga, Norrale tagasid nelikvõidu Sturla Holm Lägreid (+35,3) ja Tarjei Bö (+36,4). Ühe möödalasu teinud Strolia sai lõpuks kuuenda koha, kaotust Böle kogunes 55,6 sekundit.

Enne võistlust:

Kui sisse arvestada ka Ruhpoldingi teatesõit, on Norra täht Johannes Thingnes Bö võitnud neli viimast võistlust, kus ta stardinimekirjas olnud. Norra meestele on kuulunud viimased kümme individuaaldistantsi võitu, ainsana on suutnud neid edestada rootslane Martin Ponsiluoma, kes sai sellega hakkama hooaja avavõistlusel Kontiolahtis.

Nii alustavad ka Ruhpoldingis esireast just Bö, Sturla Holm Lägreid ja Vetle Sjaastad Christiansen. Eestlasi ühisstardist sõidus võistlustules ei ole, küll saab pöialt hoida näiteks leedukale Vytautas Stroliale.

Ainsa, vahetult enne jõule Annecys sel hooajal toimunud mass-stardi võitis Johannes Dale Lägreidi ja Bö ees.