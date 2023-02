Eckhoff sel hooajal ilmselt ei võistle ja kaalub ka karjääri lõpetamist

Tänavune MM peetakse Saksamaal Oberhofis ja see on esimene kord viimase 11 aasta jooksul, kui Norra koondisesse ei kuulu Eckhoff. "See on natuke veider," tunnistas Eckhoff intervjuus Norra ringhäälingule (NRK). "Samas ootan põnevusega, et saan võistlusi vaadata ja jälgida, kuidas läheb alal, mida ma armastan."

Eckhoff võistles viimati märtsis eelmise hooaja MK-sarja finaaletapil Oslos, kus ta võitis nii sprindi kui jälitussõidu. "Olen praegu normaalses vormis, aga mitte sellises vormis, et võiksin võistelda," nentis Eckhoff.

Oslo etapi järel haigestus Eckhoff koroonasse. Suvel loobus ta koondiselaagritest ja ütles augustis ajalehele VG, et kevadel oli tema jaoks raske aeg ning ta kaalus isegi karjääri lõpetamist. "See kõik algas siis, kui nakatusin hooaja etapi järel koroonaviirusega. Mul olid haiguse järelmõjud ja pidin lihtsalt pausi võtma. Ma ei saanud magada ja olin kogu aeg väsinud," selgitas Eckhoff suvel.

Detsembris naasis ta treeningutele, aga tõenäoliselt sel hooajal ta MK-karussellile ei tule. "Ilmselt seda ei juhtu," kinnitas Eckhoff NRK-le.

Norralanna selgitas, et pärast koroona läbipõdemist olid tal tõsised uneprobleemid, mis omakorda tõid kaasa jõuetuse. "Olen saanud head arstiabi, aga minus pole praegu võimekust võistelda. Ma ei sooviks sellist asja ka enda halvimale vaenlasele," tunnistas ta. "Olen alati olnud äärmiselt energiline ja see on kummaline tunne, et nüüd olen justkui enese vari, mul pole üldse energiat."

Eckhoff sõnas, et tunneb end üha paremini, aga võtab rahulikult ühe päeva korraga. Tuleviku osas ei osanud kahekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister praegu veel midagi kindlat öelda. "Olen praegu väga ebakindel. Kuna olen oma tervisega nii palju vaeva näinud, olen palju mõelnud, mida teha – kas jaksaksin veel ühe hooaja teha või peaksin joone alla tõmbama," tunnistas Eckhoff. "Ühelt poolt on see fantastiline spordiala, mulle meeldib võistelda ja heas vormis olla. Teisalt on see töö, mis ükskord saab läbi. Olen tippsportlasena kogenud peaaegu kõike. Mul peab olema kõvasti motivatsiooni, et jälle maksimaalselt pingutada."

Eckhoff ütles, et ilmselt teeb lõpliku otsuse käimasoleva hooaja järel.