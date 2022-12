Koondisekaaslasi kiitnud laskesuusakuninganna sel aastal ei võistle

Eelmisel hooajal MK-sarja üldvõitjaks kroonitud norralanna põdes sügisel vöötohatist ja pole jätkuvalt täielikult tervenenud.

"Muidugi on sellest väga kahju, ma ei tahtnud, et nii läheks," rääkis Röiseland esmaspäevase pressiteate vahendusel. "Tahaksin koos ülejäänud tiimiga võistelda, aga mu keha pole veel tasemel, millel ta peaks olema ning tervis on lõppude lõpuks kõige tähtsam. Minu eesmärgiks on hästi esineda maailmameistrivõistlustel," lisas norralanna.

31-aastane Röiseland pole sel hooajal MK-sarjas kaasa löönud ning ka Norra koondise peatreener Sverre Huber-Kaas nõustub, et Pekingis kolm olümpiakulda võitnud sportlane ei peaks edasise karjääriga riskima. "Me ei taha praegu šansse võtta. Tema keha on taastumas, aga tahame, et Marte oleks MM-il parimas võimalikus vormis," kinnitas Huber-Kaas.

Kontiolahtis saavutas Ingrid Landmark Tandrevold individuaaldistantsil teise koha, naiskond koosseisus Karoline Offigstad Knotten, Ida Lien, Ragnhild Femsteinveik ja Tandrevold oli teatesõidus Rootsi ja Saksamaa järel kolmas. "Mulle avaldas väga muljet, millega tüdrukud hakkama said. Eriti fantastiline oli näha teatesõitu, kuigi oleksin muidugi tahtnud nendega koos stardis seista. Olen oma võistkonnakaaslaste üle uhke," sõnas Röiseland.