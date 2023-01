Norra meeskond võitis sel hooajal ka kolmanda teatesõidu

Teisena lõpetas kodupubliku ees võistelnud Saksamaa (David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Roman Rees; 0+4; +20,1) ja kolmandaks tuli Prantsusmaa (Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Antonin Guigonnat, Fabien Claude; 1+7; +55,6).

Kaheksa parema sekka mahtusid veel Rootsi (1+15; +1.49,3), Itaalia (0+10; +1.56,8), Ukraina (0+7; +2.06,8), Ameerika Ühendriigid (1+11; +2.13,6) ja Soome (1+6; +2.21,1).

Rene Zahkna tõi Eesti avavahetusest koguni viiendal positsioonil, aga Kristo Siimer käis trahviringil ja Eesti langes 20. kohale. Robert Heldna tõstis koondise koha võrra ja Raido Ränkel hoidis seda positsiooni (4+14; +6.32,9).

Enne võistlust:

Hooaja kolmandas teatesõidus on stardis 21 meeskonda. Eesti nelik on stardinumbriga 16. Esimeses vahetuses sõidab Rene Zahkna, tema järel läheb rajale Kristo Siimer, siis Robert Heldna ning ankrumees on Raido Ränkel. Eesti on teatesõidu arvestuses 16. kohal. Kontiolahtis teenis Eesti meeskond 14. ja Hochfilzenis 17. koha.

Nii Kontiolahtis kui ka Hochfilzenis võidutses Norra, täna tulevad suurfavoriidi eest rajale Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen ja Johannes Thingnes Bö.