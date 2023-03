Ka kümnekordne maailmameister Eckhoff teeb tippspordiga lõpparve

Norra kõige edukam naislaskesuusataja, kahekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister Tiril Eckhoff teatas, et ka tema on otsustanud sportlaskarjäärile joone alla tõmmata.

"Laskesuusatamine on olnud osa minu elust nii kaua kui mäletan ja on imelik kujutada ette elu ilma selleta," ütles 32-aastane Eckhoff Norra laskesuusaliidu pressiteate vahendusel. "Viimase aasta olen siiski sellest eemal olnud, nii et see tundub nagu loomulik üleminek ja seetõttu olen otsustanud lõpetada. See on kummaline ja veidi kurb tunne, aga samas ka üsna meeldiv."

Eckhoff võistles viimati märtsis eelmise hooaja MK-sarja finaaletapil Oslos, kus ta võitis nii sprindi kui jälitussõidu. Oslo etapi järel haigestus Eckhoff koroonasse. Suvel loobus ta koondiselaagritest ja ütles augustis ajalehele VG, et kevadel oli tema jaoks raske aeg ning ta kaalus isegi karjääri lõpetamist. Sügisel teatas Norra laskesuusaliit, et Eckhoff pole veel kehaliselt valmis hooaega alustama, aga lõpuks norralanna sel hooajal võistlusradadele ei jõudnudki.

"See on olnud raske aasta ja samas kummaline, et ma ei ole koos teistega reisinud ja võistelnud. Aga olen treenerite ja sportlastega ühenduses olnud, see on olnud tore," sõnas Eckhoff.

Eckhoff teenis enda karjääri esimese MK-etapivõidu 2014. aasta 6. detsembril Östersundis, ühtekokku sai ta 29 etapivõitu, neist viimase aasta tagasi Holmenkollenis. Sellega möödus ta Tora Bergerist ja temast sai kõige rohkem MK-etappe võitnud norralanna. Hooajal 2020-21 tuli ta ka MK-sarja üldvõitjaks.

Maailmameistrivõistlustelt on Eckhoffil 15 medalit, neist kümme kuldset ning olümpiamängudel kaheksa medalit, neist kaks kuldset.

"Pärast haigusi ja keerulist aastat tunnen, et mul pole jätkamiseks motivatsiooni. Olen nii palju kogenud, et tunnen, et ma ei suuda enam leida seda sädet, et endale uusi eesmärke seada," põhjendas ta lõpetamist. "Ja niimoodi ei saa tippsportlase elu elada. Lisaks on tore öelda, et lõpetan Holmenkollenis."

Päev varem teatas karjääri lõpetamisest Eckhoffi koondisekaaslane Marte Olsbu Röiseland ning mõned tunnid hiljem ka sakslanna Denise Herrmann-Wick, kolmapäeval lisandus lõpetajate rivvi ka prantslanna Anais Chevalier-Bouchet.