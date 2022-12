Eckhoff naasis treeningutele, aga võistlusteks veel valmis pole

Laskesuusataja Tiril Eckhoff, kes võttis tervise tõttu pikema treening- ja võistluspausi, on treeningutele naasnud, kuid endiselt on lahtine, millal ta MK-sarjas rajale tuleb.

"Tiril Eckhoffil on viimasel ajal olnud keeruline periood, mistõttu ei saa ta lähitulevikus osa võtta treeningutest ega võistlustest," selgitas Norra laskesuusaliit novembri alguses.

"Me ei tea praegu, millal täpselt ta naasta võib. Ta saab kõikvõimalikku abi ja muidugi loodame, et Tiril tunneb end peatselt paremini," lisas Norra koondise arst Aasne Fenne Hoksrud.

Nüüd kinnitas Norra koondise juht Per Arne Botnan, et Eckhoff on vähemalt treeningutele naasnud. "Ta teeb jälle trenni, aga pole veel valmis võistlema," ütles Botnan NRK-le.

32-aastane Eckhoff võitis mullu Pokljukas neli MM-kulda, aga pidi Pekingi olümpial individuaaldistantsil leppima 22. ja sprindis 11. kohaga. Küll võitis ta segateates kuldmedali ning jõudis pjedestaalile ka jälitus- ja ühisstardiga sõidus. Suvek loobus Eckhoff koondiselaagritest ja ütles augustis ajalehele VG, et kevadel oli tema jaoks raske aeg ning ta kaalus isegi karjääri lõpetamist. "See kõik algas siis, kui nakatusin hooaja etapi järel koroonaviirusega. Mul olid haiguse järelmõjud ja pidin lihtsalt pausi võtma. Ma ei saanud magada ja olin kogu aeg väsinud," selgitas Eckhoff, kes pole maikuust alates koondisega koos treeninud.