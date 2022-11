Eckhoffi ootab kehva tervise tõttu ees pikem võistluspaus

"Tiril Eckhoffil on viimasel ajal olnud keeruline periood, mistõttu ei saa ta lähitulevikus osa võtta treeningutest ega võistlustest," kirjutas Norra laskesuusaliit neljapäeval.

"Me ei tea praegu, millal täpselt ta naasta võib. Ta saab kõikvõimalikku abi ja muidugi loodame, et Tiril tunneb end peatselt paremini," sõnas Norra koondise arst Aasne Fenne Hoksrud.

32-aastane Eckhoff võitis mullu Pokljukas neli MM-kulda, aga pidi Pekingi olümpial individuaaldistantsil leppima 22. ja sprindis 11. kohaga. Küll võitis ta segateates kuldmedali ning jõudis pjedestaalile ka jälitus- ja ühisstardiga sõidus. Sel suvel ja sügisel ei ole Eckhoff Norra koondise treeninglaagrites osalenud.

Kui kaua Eckhoff peab võistlustelt eemale jääma, ei osanud NRK-le öelda ka koondise mänedžer Per Arne Botnan. "Praegu ei ole olukord parim. Hoiame asjade käigul jooksvalt silma peal, aga praegu on tegemist määramatu ajaga. Nagu oleme ka varem öelnud, olid kaks viimast hooaega keerulised. Pärast koroonat [Eckhoff nakatus eelmise MK-hooaja lõpus koroonaviirusega] on järgnenud keeruline periood ning oleme koos meditsiinilise personali ja treeneritetiimiga otsustanud, et ta ei ole veel valmis võistlema," sõnas Botnan.

MK-hooaeg algab Kontiolahtis novembri viimasel nädalal.