Laskesuusakuninganna võidujooks ajaga: olen oma tasemest veel kaugel

Eelmisel hooajal MK-sarja üldvõitjaks kroonitud Röiseland põdes septembris vöötohatist. Viirus kutsub esile tuulerõugete haigusnähud, milleks on peamiselt närvivalu ja lööve rindkerel. Viirus püsib latentses olekus inimese närvisüsteemi rakkudes aastaid ja aastakümneid, pärast immuunsuse taseme langust taastab see oma aktiivsuse.

"Mul on olnud väga raske. Ohatisest olen paranenud, aga mu keha pole terve. Olen pidevalt väsinud, mul on peavalud ja vöötohatise järelmõjud," rääkis Röiseland NRK-le. "Kuigi taastusmiskava oli väga ettevaatlik, alustasin treeningutega ikkagi liiga tugevalt, mis tähendab, et pidin kavaga otsast peale alustama. Kui unistan Oberhofi MM-il medalist, pole mul aega uuteks algusteks," tõdes 31-aastane norralanna.

MK-hooaja avapauguni Kontiolahtis on jäänud vähem kui kuu, aga Röiseland pole seega ikka veel saanud intensiivseid treeninguid läbi viia. "Pean olema ettevaatlik, kuulama oma keha ja võtma vajaliku aja. Ma ei tea, kuidas mu keha raskematele trennidele reageerib. Võitude nimel võitlemiseks peab suutma maksimaalselt pingutada ja ma olen sellest tasemest veel kaugel," tõdes kolmekordne olümpiavõitja.

"Praegusel hetkel ei ole tema vorm hea," kinnitas ka Röiselandi treener Roger Grubben. "Ta on praegu kaugel tasemest, mille poolest teda tuntakse. Kui ta hakkab taas normaalselt treenima, hakkavad asjad aga kiiresti liikuma."

Algava hooaja krooniks on kahtlemata veebruaris toimuv Oberhofi MM, kus norralanna võistleb oma abikaasa vastu, sest Sverre Olsbu Röiseland on Saksamaa naiste laskesuusakoondise peatreeneriks. "Periood pärast jõule kuni MM-ini on minu jaoks äärmiselt tähtsaks ja loodan, et leian mõned kavalad trikid, mis aitavad mind heasse vormi. Usun sellesse jätkuvalt," rääkis norralanna.