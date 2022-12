Kolm esimest etappi vahele jätnud Röiseland tuleb Pokljukas starti

Hooaja eel teatas 31-aastane norralane, et tema keha pole rasketeks katsumusteks valmis, aga nüüd paistavad mured olevat leevenenud.

"Me oleme väga õnnelikud ja uhked, et võime Marte Olsbu Röiselandi naasmist tervitada," sõnas Norra koondise juht Per Arne Botnan pressiteate vahendusel.

"Ta on teinud viimastel kuudel fenomenaalset tööd ja tema keha on hakanud viimaks koormustele vastu pidama. Me ei jõua ära oodata, mida ta Pokljukas saavutada võib."

Mullu esmakordselt MK-sarja üldvõitjaks tulnud Röiseland esines hästi ka Pekingi taliolümpial, kus teenis viis medalit, neist kaks individuaalset kulda ja ühe võistkondliku kulla.

Röiselandi puudumisel kannab kolme etapi järel MK-sarja liidrivesti prantslanna Julia Simon. Pokljukas sõidetakse 5. jaanuaril sprinti ja kaks päeva hiljem jälitussõitu.