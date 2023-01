Gyda Hansen jätkas Otepääl võiduseeriat, nähti ka sajameetrist hüpet

Sarnaselt meestele näitasid ka naised pühapäeval Otepääl üht sajameetrist õhulendu, kui sellega sai hakkama sakslanna Jenny Nowak. Liidrina läks suusarajale itaallanna Annika Sieff (98m, 114,5p), kes edestas MK-sarja üldliidrit Gyda Hansenit (91,5m, 111,6p) ja Nowakit 12 sekundiga.

Sajameetrine hüpe ei viinud Nowakit isegi mitte pjedestaalile: Hansen ei jätnud taas konkurentidele võimalusi ning edestas finišis teiseks tulnud sakslannat Nathalie Armbrusterit 26,6 sekundiga, Nowaki ees oli kolmas austerlanna Lisa Hirner (+27,8).

20-aastane norralanna on sel hooajal võitnud kõik viis MK-võistlust, Otepääl võidutses ta mõlemal päeval ka eelmisel hooajal.

Enne hüppevõistlust:

Laupäeval esmalt kavas olnud suusasõidu võitis MK-sarja üldliider Gyda Hansen Westvold, kes edestas teist norralannat Ida Marie Hagenit 0,7 sekundiga.

Tugeva tuule tõttu jäeti aga hüppevõistlus ära ning kuna eelvõistluse tulemusi kasutada ei saanud, siis naistele MK-punkte laupäeval ei jagatudki.

MK-sarja kindlaks üldliidriks on kõik neli seni toimunud võistlust võitnud Hansen, teisel kohal on itaallanna Annika Sieff ning kolmas austerlanna Lisa Himer. Kõik kolm naist on Otepääl ka kohal.

Hansen ja Hagen on Otepääl sel nädalavahetusel juba võidukad olnud, kui kuulusid segavõistkondade võistlusel esikoha saanud Norra koondisesse.