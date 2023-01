VIDEO | Jalgpallilegendi Pele kirst jõudis Santose staadionile

Esmaspäeval Eesti aja järgi kell 15.00 algab Brasiilias matusetalitus. Pärast seda jäetakse kirst järgmiseks 24 tunniks Santose meeskonna kodustaadionile (Urbano Caldeira stadium), kus on kõigil võimalik jalgpallilegendiga hüvasti jätta. Järgneval päeval kell 15.00 algab matuserongkäik, mis on avatud vaid Pele lähedastele.

The hearse carrying Pele's coffin has arrived at Santos' Estadio Urbano Caldeira. Follow live updates here https://t.co/BiltaPvd0h