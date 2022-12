FOTOD | Maailma meedia jättis Pelega hüvasti esikaantel

Erinevates maailma väljaannetes hõivas Pele surm reedel mõistagi esikoha. Brasiilia päevaleht O Globo andis pretsedenditult välja neli esikaant, meenutades kolme Pele MM-tiitlit ja tema karjääri 1000. väravat.

Prantslaste L'Equipe oli reedel tavatult rüütatud Brasiilia värvidesse ning mälestas Peled esikaanel kirjaga "ta oli kuningas", paljud ajalehed ja ajakirjad kasutasid esikaanel ajakirjandusklassikasse kuuluvat fotot Pelest ja Jairzinhost tähistamas Brasiilia esimest väravat 1970. aasta MM-finaalis.

This is my favourite #Pele front page thus far.



There's something very poignant about seeing a young man with the world at his feet on the day he dies as an old man.



The photo captures a moment in time in a literal footballing sense but hindsight also gives us so much more pic.twitter.com/mg3osyMXoF