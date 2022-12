Neymar: enne Peled oli 10 vaid number, enne Peled oli jalgpall vaid sport

Poolteist aastat käärsoolevähiga võidelnud Pele suri neljapäeval 82 aasta vanusena. Oma karjääri jooksul lõi ta Brasiilia koondise eest 92 mänguga 77 väravat, tänavusel MM-finaalturniiril jõudis legendiga samale pulgale praegu rahvusmeeskonnas särki numbriga 10 kandev Neymar.

"Enne Peled oli 10 lihtsalt number. Olen seda fraasi kunagi kuskilt lugenud, aga see lause, kuigi kaunis, ei ole täiuslik. Ütleksin, et enne Peled olid jalgpall lihtsalt sport," alustas Neymar oma järelhüüet.

"Pele muutis kõike. Ta muutis jalgpalli kunstiteoseks, meelelahutusvormiks. Ta andis hääle vaestele, mustanahalistele ja mis peamine: ta muutis Brasiilia nähtavaks. Jalgpall ja Brasiilia on tänu kuningale oma staatust tõstnud. Ta võib olla lahkunud, aga tema maagia jääb," lisas Neymar.

"Unikaalne. Geniaalne. Tehniline. Loominguline. Perfektne. Võrreldamatu. Sinna, kuhu Pele läks, ta ka jäi. Ilma iial tipust lahkumata jättis ta meid täna. Jalgpalli kuningas, üks ja ainus, kõigi aegade suurim," kirjutas kollases särgis 62 väravat löönud endine Madridi Reali ja Milano Interi ründaja Ronaldo. "Kogu maailm mälestab, hüvastijätu kurbus segunenud päratu uhkusega kirjutatud ajaloo üle. Milline privileeg oli tulla pärast sind, mu sõber. Sinu talent on kool, mille peaks läbima iga mängija. Sinu pärand ületab põlvkondi ja nii jääd sa edasi. Täna ja igavesti."

"Uudis Pele surmast ei vasta tõele. Pele ei saa iialgi surra. Pele ei jäta meid iial. Pele ei lakka iial olemast. Pele on igavene, kuningas, unikaalne... ta läks vaid puhkama, kuid ta on igaveseks jäädvustunud igasse suurepärasesse väravasse, hiilgavasse kombinatsiooni, igaühte meist, kelle jaoks on jalgpall elukutseks ning kes leidis temast inspiratsiooni," kirjutas 2002. aastal Brasiiliaga maailmameistriks kroonitud paremkaitsja Cafu.

"Mu suurim partner on läinud, aga selle naeratusega jätan su endaga," alustas koos Pelega kahel korral mängijana ning hiljem, 1970. aastal treenerina maailmameistriks kroonitud 91-aastane Mario Zagallo. "Sõber nii paljudes lugudes, võitudes ja tiitlites, mis jätab igavikulise ning unustamatu pärandi."

"Inimene, kes peatas mitmel korral maailma. Inimene, kes tegi särgist 10 kõige austusväärsema. Brasiillane, kes kaitses meie riiki üle maailma. Täna nutab maailm ja jätab hüvasti parimaga. Aitäh kõige eest, jalgpalli kuningas. Sa oled igavikuline. Armastan, armastan," lisas Zagallo.