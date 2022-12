Lillardist sai Portlandi kõigi aegade edukaim korvikütt

Korvpalli Kuulsuste Halli kuuluv Drexler kogus Portlandi eest 867 mänguga 18 040 punkti, Lillard alustas kohtumist Oklahoma City Thunderi vastu temast 21 silma kaugusel ning jõudis Drexleriga samale pulgale kolmanda veerandaja kaugviskega. Ainuisikuliselt võttis Lillard rekordi enda nimele vabaviskejoonel ja lõpetas 121:123 kaotusmängu 28 punktiga.

"On suurepärane tunne esikoht võtta," rääkis Lillard pärast mängu. "See on olnud minu eesmärgiks. Edetabelis on nii palju mängijaid, meie organisatsiooni suur ajalugu, seega viimaks esikohale jõuda on saavutus, mille üle olen uhke."

Idakonverentsis Boston Celticsi ette esikohale kerkinud Milwaukee Bucks (22-8) alistas New Orleans Pelicansi (18-12) 128:119, Giannis Antetokounmpo arvele kogunes 42 punkti ja kümme lauapalli, Brook Lopez toetas teda 30 punktiga ja Jrue Holiday 18 punkti ja 11 lauapalliga. Pelicansi eest tegi hooaja parima esituse 37 punkti visanud ja 18 lauapalli korjanud Jonas Valanciunas.

Ida kolmas meeskond Cleveland Cavaliers (21-11) oli 122:99 üle Utah Jazzist (17-16). Kuus Clevelandi meest jõudsid kahekohalise punktisummani, enim, 23, viskas Donovan Mitchell. Luka Doncic piirdus esmaspäeval 19 punkti, seitsme resultatiivse söödu ja kuue lauapalliga ning Dallas Mavericks (15-16) sai teise järjestikuse kaotuse, kui jäi 106:116 alla Minnesota Timberwolvesile (16-15).

Teised tulemused:

Philadelphia - Toronto 104:101 (la)

Atlanta - Orlando 126:125

Houston - San Antonio 105:124

Phoenix - LA Lakers 130:104

Sacramento - Charlotte 119:125