Margus Hernits: praegu on meil iluuisutamises natuke kuldajastu

Mis mulje uisutajad sulle jätsid? Mis tasemel oleme?

Tase on tegelikult päris hea. Oleks patt kurta. Omavahel arutasime, et sellisele võistlusele võib juba pileteid ka müüa. Ei pea lahtiste ustega korraldama. Meil on läbi aegade olnud nii, et kord on paremad poisid, kord tüdrukud. Aga praegu on natuke kuldajastu - on heal, väga heal tasemel nii poisid kui ka tüdrukud. Kui vaadata Euroopas teisi riike, siis nii mõnedki oleks kadedad. Paarissõidus on olukord teine. Paarissõitu ei ole meil tükk aega olnud ja jäätants on ka õnnetul moel vigastusega väljas. Aga üksiksõidus praegu viis pluss!

Neljaseid-kolmeseid tuleb varrukast. Nii palju pole neid kunagi sooritatud. Kui vaatame Euroopa meistrivõistluste poole, mis algavad Espoos 25. jaanuaril, siis Niina Petrõkina on Euroopas tänavuste tulemustega kuue seas. Kas võime väikest medalit oodata?

Väikseid medaleid jagatakse uisutamises lühi- ja vabakava eest. Jah, miks mitte! Vaadates tema hooaega ja teisi konkurente Euroopas, siis see kindlasti mingi utoopia ei ole. Kui ta teeb oma asjad ära, siis kui suurt medalit ei tule, siis võib-olla väikse saab.

Mis ütled meeste taseme kohta? Mihhail Selevko läheb EM-ile, Aleksandr Selevko on kosunud olümpiajärgsest vigastusest, Arlet Levandil on omad mured, aga juunioride MM on terendamas.

Juunioride MM-il on meil ju poistel kaks kohta. Ütleme nii, et kaks poissi rohkem kui ühe neljasega - selliseid riike on vähe. Natuke stabiilsuses on mure - eriti vanemal vennal (Aleksandr). Kui nad suudaks selle ära, mis trennis on võimelised tegema, siis võime ka seal nii väikestest, kui ka mine tea, suurtest medalitest võib-olla rääkida. Aga jah - noorem on ka päris palju arenenud. Kunagi oli ta pigem hüppemasin ja vanem oskas sõita. Nüüd on noorem ka järele jõudnud. Arleti puhul jah... seal sõltub, kuidas tehniline pool järele tuleb. Esituse pool on ju olemas. Selle eest saab ta hindeid ka. Natuke stabiilsust juurde, aga neljased on rasked hüpped - neid palju ühte kavasse panna ongi keeruline.

Eesti korraldas selle aasta alguses kolmed tiitlivõistlused: Euroopa meistrivõistlused, Nelja kontinendi meistrivõistlused ja juunioride MM-i. Mida sellest võitsime ja millal järgmine iluuisutamise tiitlivõistlus siia jõuab?

Me võitsime eriti Nelja kontinendi ja juunioride MM-iga - et me olime nõus selle ära tegema. Väga palju tänuväärsust rahvusvahelise uisuseltskonna poolt. Tiitlivõistlustest me praegu väga kõva häälega ei ole rääkinud. Võib-olla juunioride MM 2026 on natuke õhus... Meile tahetakse pakkuda Grand Prix etappi ka. Need on muidu fikseeritud riikides, aga neist kaks - Hiina ja Venemaa - on praegu väljas ja siis peab olema asendus. Sel aastal olid Soome ja Inglismaa. Ideed on välja käidud, aga Grand Prix mure on see, et finantsstruktuur on hoopis teine. See eeldab ise sponsorite otsimist ja ma ei ole kindel, et me selleks praegu päris valmis oleme.