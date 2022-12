NBA: Embiidi kaksikduubel aitas Philadelphia võidule Golden State'i üle

Embiid panustas võitu 34 punkti ja 13 lauapalli. James Harden toetas 27 silmaga, lisades ka üheksa resultatiivset söötu. Golden State'i parim oli 29 puntiga Jordan Poole. Donte DiVincenzo ja Kevin Looney (mõlemad Golden State) said kirja kaksikduubli. DiVincenzo viskas 17 punkti ja võttis kümme lauapalli. Looney tõi 14 silma ja võttis 11 lauapalli.

Golden State'i liider Stephen Curry on õlavigastusega endiselt väljas ega saa oma meeskonda veel mitmes järgmises mängus aidata. Valitseva NBA meistri Golden State Warriorsi jaoks oli tegu juba kolmanda järjestikuse kaotusega.

Kyrie Irving tabas viimasel sekundil kolmepunktiviske Toronto Raptorsi vastu, tuues Brooklyn Netsile 119:116 võidu. Fred VanVleet (Raptors) viskas lausa 39 punkti, kuid sellest jäi Netsi vastu väheks. Irving tõi Netsi parimana 32 silma ning Kevin Durant toetas 28 punktiga.

LeBron James viskas Los Angeles Lakersi 126:108 võidumängus Denver Nuggetsi üle 30 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis neli resultatiivset söötu. Nuggetsi liider Nikola Jokic sai kirja kaksikduubli, tuues 25 punkti ja 11 lauapalli, kuid sellest jäi Lakersi vastu väheks. Russell Westbrook säras Nuggetsi vastu kolmikduubliga, saades kirja 15 punkti, 11 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu.

Sloveenia tähtmängija Luka Doncic viskas 33 punkti ja aitas Dallas Mavericksi kindlale 130:110 võidule Portland Trail Blazersi üle. Christian Wood toetas kaksikduubliga, tuues 32 punkti ja 12 lauapalli. Portlandi parim oli Damian Lillard 24 silmaga.

Philadelphia 76ers on idakonverentsis viiendal kohal, olles 28 mängust võitnud 16. Dallas Mavericks hoiab läänekonverentsis üheksandat positsiooni ning nemad on 29 kohtumisest võitnud 15. Golden State Warriors on läänekonverentsis 11. kohal, Lakers paikneb kohe nende selja taga.

Tulemused:

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 106:125

Detroit Pistons - Sacramento Kings 113:122

Boston Celtics - Orlando Magic 109:117

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 118:112

Chicago Bulls - New York Knicks 91:114

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 110:112