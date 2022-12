Mängijakarjääri lõpetanud Kotenko jätkab Levadias treenerina

"Mul on hea meel taas Levadiaga liituda ning usun, et see on väga hea koht alustamiseks! Tahan oma kogemust noortele edasi anda. Tulevikus oleks eesmärk olla ka esindusmeeskonna väravavahtide treener, hetkel tahan arendada noori ja oma kogemusi edasi anda," rääkis Kotenko Levadia kodulehele.

Mängijana jõudis Kotenko Levadiat esindada 210 mängus ja Eesti A-koondist 27 kohtumises. Kotenko tuli aastatel 2004, 2006, 2007 ja 2021 Levadiaga Eesti meistriks, triumfeeris Levadiaga neljal korral Eesti karikavõistlustel ning tõstis kahel korral pea kohale Superkarika.

Aastaid ka välismaal pallinud Kotenko suutis 2014. aastal võita Valgevene karika ning vahemikus 2014-2016 sai ta Valgevene meistrivõistlustelt kaela ühe hõbeda ja kaks pronksmedalit.