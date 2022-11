Pikaaegne Levadia väravavaht otsustas profikarjäärile joone alla tõmmata

41-aastane Kotenko peab oma lahkumismängu sel laupäeval kell 14.00, kui Premium liiga 36. voorus minnakse A. Le Coq Arenal vastamisi FC Floraga.

Premium liigas 254 mängu ja ühe värava kirja saanud Kotenko kommenteeris ise oma otsust nii: "Lõpetamismõtted on õhus olnud päris mitu kuud, et saaksin keskenduda juba treeneriametile. Tundsin, et aeg on lõpetada ja kunagi see profikarjäär pidi lõppema. Arvan, et laupäev tuleb minu jaoks väga emotsionaalne, aga eks näeme täpsemalt juba väljakul."

Levadiaga õnnestus Kotenkol võita ka mitmeid tiitleid. Aastatel 2004, 2006, 2007 ja 2021 tuldi üheskoos Eesti meistriks. Lisaks on ta Levadiaga triumfeerinud neljal korral Eesti karikavõistlustel ning tõstnud kahel korral pea kohale Superkarika. Aastaid ka välismaal pallinud Kotenko suutis 2014. aastal võita Valgevene karika ning vahemikus 2014-2016 sai ta Valgevene meistrivõistlustelt kaela ühe hõbeda ja kaks pronksmedalit.

Nendele saavutustele tagasi vaadates lausus kogenud puurilukk: "Olen väga rahul. Loodan, et treenerikarjäär tuleb sama põnev ja õnnestub teenida sama palju karikaid. Karjäärist jäävad meelde kindlasti koondisemängud, viimane meistritiitel Levadiaga ja Valgevene karikavõit. Üldiselt oli aga palju meeldejäävaid mänge ja pean võib-olla mingi raamatu kõige selle kohta kirjutama. Pikk karjäär ja oli palju põnevaid sündmusi."