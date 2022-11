Karjääri lõpetanud Kotenko: tundsin, et on vaja edasi liikuda

"Praegu on väga hea tunne, nagu oleksin sünnipäevakingituse saanud. Olen uhke, et sain sellise mänguga oma karjääri lõpetada. Mul on selle üle väga hea meel," rääkis Kotenko.

"Langetasin selle otsuse paar nädalat tagasi. Tundsin, et on vaja edasi liikuda ja hakata treeneritööd tegema," lisas Kotenko, kes asub Levadia noorteakadeemias tööle väravavahtide treenerina.

Kotenko peab oma karjääri parimateks hetkedeks nii võidetud tiitleid kui ka koondisemänge. "Neid hetki oli nii palju. Esimene meistritiitel Levadiaga, eelmise aasta tiitel ja muidugi koondisemängud. Kindlasti ka Valgevenes veedetud aeg, sest seal võitsime karikaid ja mängisime Euroopas hästi. See oli väga äge kogemus."