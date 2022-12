Taas üle 50 punkti visanud Embiid aitas Philadelphia võidule

Embiidile oli see käimasoleval hooajal teine kord, kui ta on vähemalt 50 punkti visanud. Novembri keskel püstitas ta karjääri punktirekordi, visates Utah Jazzi vastu 59 punkti. Ühtlasi oli see Embiidi karjääri 30. mäng, kus ta on toonud vähemalt 40 punkti ja vähemalt kümme lauapalli.

James Harden lisas 19 punkti, andis 16 korvisöötu ja võttis üheksa lauapalli. Tobias Harris panustas 17 punktiga.

Hornetsi ridades tõid nii Kelly Oubre Jr. kui Terry Rozier 29 punkti.

Atlanta Hawks mängis kodusaalis maha 12-punktilise edu, kuid sai lõpuks siiski lisaajal 123:122 Chicago Bullsist jagu. Hawksi võidukorvi viskas lisaaja lõpuvilega AJ Griffin.

Hawksi parim oli Bogdan Bogdanovic 28 punktiga, Trae Young lisas 19, Griffin 17, De'Andre Hunter 16 ja Clint Capela 15 punkti, lisaks võttis Capela 14 lauapalli. Bullsi ridades tõi DeMar DeRozan 34 punkti, võttis 13 lauapalli ja andis kaheksa korvisöötu.

Tulemused:

New Orleans – Phoenix 129:124 la.

New York – Sacramento 112:99

Orlando – Toronto 111:99

Philadelphia – Charlotte 131:113

Detroit – LA Lakers 117:124

Houston – Milwaukee 97:92

Atlanta – Chicago 123:122 la.