Daniel Ricciardo naaseb Red Bulli

2011. aastal vormel-1 sarjas debüteerinud ja seejärel kaks aastat Toro Rossos sõitnud Ricciardo kuulus esimest korda Red Bulli ridadesse aastatel 2014 kuni 2018. Seejuures teenis austraallane oma karjääri kaheksast etapivõidust seitse just Red Bulli ridades.

"Minu naeratus ütleb kõik, olen tõeliselt põnevil, et saan Red Bulli naasta. Mul on Red Bullis veedetud ajast väga palju häid mälestusi. Olen siiralt tänulik Christian Hornerile ja Helmut Markole, kes võtsid mind tagasi. Nüüd saan oma panuse anda vormel-1 parimasse meeskonda ning samal ajal on mul aega, et enda akusid laadida," sõnas Ricciardo Red Bulli pressiteate vahendusel.

"Danieli taasliitumine on suurepärane uudis. Ta on tohutult andekas sõitja ja särava iseloomuga. Lisaks kolmanda sõitja rollile aitab Daniel meil autot arendada ning rikastab meie meeskonda oma kogemuste ja teadmistega," lisas Red Bulli tiimipealik Christian Horner.

Ricciardo sõitis kahel viimasel hooajal McLareni meeskonnas. Austraallane sai äsja lõppenud hooaja kokkuvõttes 11. koha.

