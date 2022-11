Toijala eesmärgist jõuda EM-veerandfinaali: tööd peame tegema iga päev

"Mängijad on meie juures tegelikult päris vähe aega, nad on oma koduklubide juures," rääkis Toijala ERR-ile. "Natuke on meil vaja ka õnne, et nad leiaks endale head koduklubid ja püsiks tervena. Meie suuremad tegevused käivad valikakende ajal ja suvel, kus teeme koostööd ja toetame nende arengut. Oleme aastas koos 50-60 päeva. Poisid on talendikad ja motiveeritud edasi minema, loodan, et Eesti korvpallil on head aastad ees."

Teisipäevasel pressikonverentsil käidi ühe eesmärgina välja 2025. aasta EM-finaalturniiril kaheksa parema sekka jõudmine, samuti pääs 2027. aasta maailmameistrivõistlustele.

"Euroopa korvpall on väga kõval tasemel. Meie eesmärk on need 300 päeva aastas, kui nad meie juures ei ole, toetada nende karjääri klubide juures," rääkis Toijala. "Ma usun, et kui poisid on terved, liiguvad nad paremate klubide juurde ning meie tegevused suvel võtavad igal aastal sammu edasi. Nii see läheb, päev korraga, meie suur eesmärk on kolme aasta pärast, aga tööd peame tegema iga päev."