Eesti naiste korvpallikoondist ootab ees kaks kohtumist EM-valiksarjas

Euroopa meistrivõistluste valiksarja avamängud pidas Eesti korvpallinaiskond aasta eest novembris, kui võitis Suurbritanniat ja kaotas Portugalile. Nüüd teises valikaknas mängitakse võõrsil Kreeka ja kodus Portugaliga, kuid kogunenud koondis on mullusega võrreldes oluliselt muutunud.

"Meil on muudatus, sest mõned kogenud mängijad on lõpetanud rahvuskoondise karjääri. Eelmise mängudeaknaga võrreldes pole meil 8 mängijat," ütles naiskonna peatreeneri Kaspars Majenieks.

Euroopa välisliigades mängivad kogenumad eesliini naised on kohal, kuid USA-s mängivad tagaliini liidrid sel nädalal rahvusnaiskonda aidata ei saa.

"Üritame mängida nii palju kui võimalik on, et meil on edurivis olemas enamus välismängijad. Tagamängijatega on natukene.. kuna 5-6 debütanti ka, aga oleme ikkagi optimistid ja püüame anda endast parima," sõnas koondise abitreener Marko Parkonen.

Tallinnas kogunenud koondislastest mängib kõige kõrgemal tasemel Kadri-Ann Lass, kes teenib teist hooaega leiba Hispaania meistriliigas.

"Koondisesse on alati tore tulla ja eks väike pinge on ka peal, et kui sa tead, et oled üks nendest mängijatest, kes tuleb välismaalt ja võib-olla on ootusi ka. Ma arvan, et kõik, kes me välismaalt tuleme, oleme elevil, et saame siin olla ja aidata," kommenteeris Kadri-Ann Lass.

Mängujuhtimises tõenäoliselt vastaste surve alla jääv naiskond pani treeningul rõhku kaitsele ja omavahelisele kommunikatsioonile, ütles Prantsusmaa esiliigas mängiv Maaja Bratka.

"Kaitse ja et me peame omavahel suhtlema. Me võime eksida, et see on okei, kõige tähtsam on, et me kõik ühel lehel oleksime ja räägiksime omavahel," lisas Bratka.

Bratka klubikaaslane, koondise kapten Mailis Pokk ütles, et Kreeka trumbid on pikkus ja kogemus ning Eesti püüab noortega rõhuda kiirusele ja võitluslikkusele.

"Eks me lähemegi võitluslikkuse ja noored kiire mänguga. Kindlasti on Kreekal kogemust väga palju rohkem, et neil on ikkagi mängijad Euroliiga tasemel. Meil on ka siin kõval tasemel mängijaid, kuid nende kogemus on teine, kuid siiski arvan, et me oleme väga valmis selleks mänguks, võitlema ja kiiret mängu mängima," sõnas Pokk.

Kreeka on alagrupis kahe võiduga liider ja kurnab vastaseid pika reisiga. EM-valikmänguks sõidab Eesti naiskond Rhodose saarele.

"Ma siin naersin, et kui Kreeka Eestisse peaks tulema, siis peaks Hiiumaale mängu viima. See mäng on päris kaugele viidud, et see homne reisipäev on meil päris pikk ees tulemas," ütles Pokk.

Pärast neljapäevast mängu Kreekaga võõrustab koondis pühapäeval Tartus Portugali.