Jüri Vipsi konkurent istub järgmisel hooajal vormel-1 rooli

Williamsi meeskond teatas eelmisel kuul, et 21-aastasele ameeriklasele antakse võimalus sõita, kui ta saavutab F1 litsentsi saamiseks vajalikud punktid.

Vormel-2 sarja viimasel etapil Abu Dhabis sai Sargeant neljanda koha ning teenis aasta lõpuks piisavalt punkte, et saada koht F1 sarjas.

Meeskonna tegevjuht Jost Capito ütles USA Grand Prix'l: "Me tunneme, et ta on valmis F1-s sõitma."

Sargeanti kõrval on Williamsi teiseks piloodiks Alex Albon.

Welcome to @F1, @LoganSargeant



We are pleased to confirm that Logan will drive for the team in 2023! #WeAreWilliams pic.twitter.com/ZGKOB5jGvy