Ten Hag kinnitas, et Ronaldo keeldus Spursi vastu vahetusest mängu tulema

Ronaldo oli kolmapäevases 2:0 võidumängus vahetuspingil ja kõndis enne kohtumise lõppu riietusruumi. Ronaldo jäeti Chelseaga kohtumise eel koosseisust välja.

"Jah," vastas ten Hag reedel ajakirjanikele, kui temalt küsiti, kas Portugali staar keeldus vahetuspingilt väljakule tulemast.

"Mina olen juht, vastutan siinse kultuuri eest ja pean kehtestama standardid ja väärtused ning pean neid kontrollima. Meeskonnas on meil väärtused ja standardid ning ma pean seda kontrollima," lisas ten Hag.

"Jalgpall on meeskonnasport ja sa pead täitma teatud reegleid jaa ma pean seda kontrollima," ütles ten Hag.

Ronaldo tegevust on laialdaselt kritiseeritud. Endine Inglismaa koondise ründaja Gary Lineker nimetas seda "vastuvõetamatuks" ning Unitedi endine väravavaht Peter Schmeichel ütles, et see oli esimene kord, kui ta on mängijas "pettunud".

Ronaldo on sel hooajal löönud kaheksas Premier League'i kohtumises vaid ühe värava ning näitas oma pahameelt välja ka kohtumises Newcastle'iga, kui ta 72. minutil Marcus Rashfordi vastu välja vahetati.

ManU läheb Chelseaga laupäeval vastamisi, olles viiendal kohal ning vaid punkti kaugusel Chelseast. Ten Hag ütles, et tema mängijaid ei sega selle nädala draama.