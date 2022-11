Ronaldo avameelsest intervjuust: räägin, kui tahan

Portugali jalgpallikoondise kapten Cristiano Ronaldo ütles, et ei usu, et tema avameelne intervjuu, kus ütles, et tunneb end koduklubis Manchester Unitedis reedetuna, mõjutab kuidagi portugallaste esitusi alanud MM-finaalturniiril.

"Minu elus on niimoodi, et parim ajastus on minu ajastus," teatas Ronaldo esmaspäevasel pressikonverentsil. "Ma ei pea mõtlema sellele, mida teised inimesed arvavad. Räägin, kui tahan. Mängijad tunnevad mind juba aastaid ja nad teavad, milline inimene ma olen."

"Meil on ambitsioonikas meeskond, kes on näljane ja keskendunud. Olen kindel, et see intervjuu ei riku kuidagi meie keskendumist," lisas ta.

Ronaldo andis hiljuti Piers Morganile palju meediakära tekitanud intervjuu, milles süüdistas Manchester Unitedit reetmises ja peatreenerit Erik ten Hagi austuse puudumises. "Jah, tunnen end reedetuna, sest ma tunnen, kuidas mõned inimesed ei soovi mind siia. Mitte vaid sel aastal, vaid ka mullu," rääkis Ronaldo. "Pärast Sir Alex [Fergusoni] lahkumist on areng olnud null. Ma ei näinud klubis mingit edasiminekut. Midagi pole muutunud, nad jäid ajas seisma."

Reedel kirjutas Guardian, et ManU on Ronaldo lepinguklauslite rikkumise eest kohtusse kaevanud ning et klubi ei oota teda pärast Kataris toimuva MM-i lõppu oma treeningkeskusesse tagasi.

Ronaldo jäi kõhuprobleemi tõttu eemale Portugali viimasest MM-i eelsest sõprusmängust Nigeeriaga, aga nüüd on ta koos koondisega treeninud ja enda sõnul heas vormis. "Tunnen end suurepäraselt. Olen taastunud, treeningud on hästi läinud ja olen valmis parimal võimalikul viisil MM-i alustama," ütles Ronaldo. "Tunnen, et praegusel Portugali koondisel on suurepärane potentsiaal. Usun, et oleme võimelised MM-i võitma, aga alustuseks peame keskenduma esimesele mängule. Nii et praegu mõtleme Ghana mängule, peame selle võitma ja siis vaatame edasi."

"Eks ole lõpuks näha, kes on parim meeskond, aga mina usun, et siin MM-il on selleks Portugal," lisas ta. "Aga peame seda ka väljakul näitama."

Portugal kuulub MM-il H-alagruppi koos Ghana, Uruguay ja Lõuna-Koreaga. Enda esimese mängu peab Portugal neljapäeval, 24. novembril Ghana vastu.