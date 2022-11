Meedia: ManU kaebab Ronaldo kohtusse ja ei oota teda MM-i järel tagasi

Ronaldo andis eelmise nädala lõpus Piers Morganile palju meediakära tekitanud intervjuu, milles süüdistas klubi reetmises ja peatreenerit Erik ten Hagi austuse puudumises. "Pärast Sir Alex [Fergusoni] lahkumist on areng olnud null. Ma ei näinud klubis mingit edasiminekut. Midagi pole muutunud, nad jäid ajas seisma," rääkis Ronaldo nädala lõpus.

Reedel kirjutas Guardian, et ManU on Ronaldo lepinguklauslite rikkumise eest kohtusse kaevanud ning et klubi ei oota teda pärast Kataris toimuva MM-i lõppu oma treeningkeskusesse tagasi. "Manchester United on sel hommikul Cristiano Ronaldo hiljutisele intervjuule vastamiseks kasutusele võtnud vajalikud meetmed ning ei anna enne protsessi lõppu lisakommentaare," teatas klubi ametlikult kodulehel.

Ronaldo praegune leping Manchesteri klubiga lõppeb juulis. Pärast tiimi naasmist 2021. aasta augusti lõpus on ta kõigi sarjade peale 54 mänguga löönud 27 väravat, oma esimesel Unitedi-perioodil lõi ta aastatel 2003-09 292 mänguga 118 väravat.