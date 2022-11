Treeningul pea ära löönud Eesti jäätantsija pidi operatsioonil käima

"Tahaksin rääkida sellest, mis praegu toimub ja miks te pole meid näinud ei sotsiaalmeedias ega võistlustel. Nädal enne Challenger-sarja võistlust Finlandia Trophyt oli meil treeningul väga halb kukkumine, ma lõin pea ära ja vajasin erakorralist operatsiooni," rääkis Mazingue sotsiaalmeediasse postitatus videos.

"Praegu läheb mul juba palju paremini ja ma tegelen taastusraviga, et saaksin võimalikult kiiresti jääle ja treeningutele naasta," jätkas prantslanna. "Olen saanud palju abi, mind on nii füüsilise kui vaimse poolega aidanud nii mu perekond, Marko kui ka I. AM, millest on saanud minu teine perekond."

"Olen väga tänulik kõikidele, kes on ühendust võtnud ja minu pärast muretsenud. Siin ma olen!" ütles ta naeratades. "Liigume selles suunas, et peagi kõikidega võistlustel kohtuda. Oleme Markoga väga elevil, et enda uusi kavasid näidata ja veelgi tugevamatena naasta. Hoian teid edaspidi kursis, kuidas mul taastumine läheb!"

21-aastane Gaidajenko ja 19-aastane Mazingue said enda debüüthooajal EM-il 19. ja MM-il 20. koha. Suvest alates on nad treeninud maailma parimas jäätantsuklubis, Kanadas asuvas Ice Academy of Montrealis (I. AM).