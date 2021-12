Eesti jäätantsupaar teeb Tallinnas tiitlivõistluste debüüdi

20-aastane Tallinnas iluuisutajaks sirgunud Gaidajenko ja Prantsuse Alpides treeninud 18-aastane Mazingue tegid esimesed testisõidud just aasta eest Prantsusmaal. Eelmise partneriga koostöö lõpetanud ja sügisel üksi harjutama jäänud Gaidajenko otsis uut jäätantsupartnerit veebi kaudu ja tabas kohe kümnesse.

"Ma leidsin ta Instragamist. Ta kirjutas Instagramis mulle: "Tsauki! Olen Prantsusmaalt ja otsin partnerit, kas proovime koos uisutada?" Mõtlesin, et okei! Juba nädal pärast seda lendasin ma Prantsusmaale ja me proovisime kaks nädalat, Olin siis Prantsusmaal ja nii sai meist paar," rääkis Eesti meister jäätantsus Gaidajenko.

Kohe proovinädalatel leiti omavaheline hea tunnetus ja keemia ning alustati suurte sihidega koostööd. Mazingue oli selleks hetkeks üksi vormi hoidnud juba aasta jagu, sest uue ja tasemel partneri leidmine pole koroonapandeemia tingimustes sugugi lihtne.

"Ma olin väga õnnelik, et sain temaga koostööd proovida. Olin juba aasta jagu uut partnerit proovinud leida ja see oli koroonaviiruse tõttu väga raske. Oli pandeemia aeg ning reisida kuhugi ja leida partnerit oli väga raske. Seetõttu olin väga õnnelik ja üllatunud," ütles Mazingue.

Esimesed kuus kuud treenis uus paar Prantsusmaal ja seejärel jätkati tööd Venemaal. Noorte debüüt õnnestus üllatavalt hästi, sest Rahvusvahelise Uisuliidu juunioride Grand Prix etapil Courchevelis jõuti kohe pjedestaalile.

"Lõpetasime juunioride Grand Prix etapi kolmanda kohaga ja see oli vau moment. Meil oli palju emotsioone ja olime väga õnnelikud selle koha üle," sõnas Mazingue.

Eesti meistriks tulnud ja rahvusvaheliste startidega EM-ile pääsu teeninud jäätantsupaar on suurt vatti saanud Moskvas maailma tipptreenerite hulka kuuluva Aleksander Zulini grupis.

Koormust jagub neil kuhjaga, sest võisteldakse nii juuniorite kui täiskasvanute seas ja vastavalt sellele tuleb ka kohustuslike elementidega tööd teha.

"Kuna juuniorites teeme ühe tõste ja täiskasvanute omas kaks tõstet, siis me praegu väga palju töötame selle teise tõstega. Kõik need sammude seeriad ja kiired pöörded, piruetid on stabiilses olukorras," tõdes Gaidajenko.

14. jaanuaril teeb uus Eestit esindav paar Tondiraba jäähallis EM-il tiitlivõistluste debüüdi.