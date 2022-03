Jäätantsu valitsejad said viienda MM-kulla uue maailmarekordiga, Eesti paar 19.

Rütmitantsus 1,9 punktiga oma nimel olnud maailmarekordit nihutanud Papadakis - Cizeron said vabatantsu eest 137,09 silma, millega parandasid oma 2019. aastast kehtinud maailmarekordit 0,51 punktiga.

Koondskoor 229,82 punkti ületab prantslaste eelneva maailma tippmargi 2,84 silmaga. Ala absoluutsete valitsejate jaoks on see juba viiendaks MM-kullaks, samuti kuuluvad nende auhinnakappi OM-kuld ja -hõbe, viis Euroopa meistritiitlit ja kaks võitu GP-finaalidest.

Hõbeda teenisid ameeriklased Madison Hubbell - Zachary Donohue 222,39 punktiga, ka pronks läks USA-sse, kui Madison Chock - Evan Bates teenisid 216,83 punkti.

Eesti paar Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko teenisid laupäevase vabatantsu eest 85,07 silma, millega jäid oma mullu novembris Varssavis kogutud vabatantsu rekordile alla 4,64 silmaga.

Koondskoor 149,04 punkti tähistab siiski paari isiklikku tippmarki, Varssavis teeniti täpselt 1,5 silma vähem. Mazingue ja Gaidajenko said oma MM-debüüdil sellega 19. koha.

Enne võistlust:

Prantsusmaa iluuisutajad on ajaloo jooksul võitnud maailmameistrivõistlustel 52 medalit ja neist 15 on olnud kuldsed. Jäätantsus oodatakse järgmise kulla võitmist, sest Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron on sel hooajal võitnud järjest kõik olulised stardid. Reedel kogusid prantslased rütmitantsus 92,73 punkti ning ületasid oma Pekingi olümpiamängudel püstitatud senise maailmarekordi (90,83).

Eestit esindavad jäätantsus 20-aastane Marko Jevgeni Gaidajenko ja Pariisis sündinud 19-aastane prantslanna Solene Mazingue. Rütmitantsus parandasid Gaidajenko ja Mazinque 63,97 punktiga aasta alguses Tallinnas toimunud EM-il püstitatud isiklikku rekordit. Gaidajenko ja Mazingue tulevad jääle kell 18.11.