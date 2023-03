VIDEO | Vigastuspausilt naasnud Eesti jäätantsupaar tegi MM-il ilusa esituse

Pärast enda debüüthooaega siirdusid Mazingue ja Gaidajenko mullu suvel Kanadasse, kus asusid treenima maailma mainekaimas jäätantsuklubis Ice Academy of Montreal. Septembri lõpus valmistus Eesti paar enda hooaja avastardiks, kui ootamatult lõppes tavaline treening hoopis haiglas, kus prantslannal tuvastati koljuluumurd ja koljusisene verejooks, mis pressis ajukoele. Seetõttu vajas ta erakorralist operatsiooni.

Nüüd, vähem kui pool aastat pärast Mazingue'i operatsiooni naasid nad võistlustulle ja tegid rütmitantsus emotsionaalse etteaste, teenides rütmitantsu eest 55,67 punkti. Kui jääl on käinud 20 paari, on Eesti duo 15. kohal.

"Tahan inimestele näidata, et kui te endasse usute ja teil on eesmärk, kui te ei anna alla, siis te suudate seda. Sest kui mina tulen toime selle kohutava õnnetusega, saavad kõik hakkama," ütles Mazingue enne Jaapanisse minekut.

"Minu jaoks on väga tähtis siin olla. Et näidata endale, et see õnnetus juhtus, aga nüüd on minuga kõik hästi," ütles Mazingue Jaapanis intervjuutsoonis.

"Toetan teda kõiges, see on uskumatu lugu. Nägin teda vaevu liikumas, kõndima ja rääkima õppimas," lisas Gaidajenko. "See tähendab meile väga palju, et nüüd oleme siin."