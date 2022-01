Gaidajenko: vaatasime teineteisele silma ja saime aru, et kõik on sooritatud

Marko, tippmark ja pääs vabatantsu. Kui rahul oled?

MJG: Ma olen täitsa rahul rütmitantsuga, kuna see on isiklik rekord. Oli väikseid vigu. Veel on väga-väga palju tööd teha. Aga see oli alles meie kolmas võistlus täiskasvanute tasemel. Need on Euroopa meistrivõistlused, oleme siin Tallinnas ja see oli super. Publik oli maksimaalselt positiivne.

Kas tundsid tantsu ajal ka, et tulevad head tulemused ja head punktid?

MJG: Pärast tantsu vaatasime teineteisele silma ja saime aru, et kõik oli sooritatud, kõik elemendid olid päris hästi tehtud. Emotsionaalselt oli see päris lahe! Saime aru, et kõik on tip-topp. Ootame punkte ja vaatame, mis saab edasi.

Mis sa arvad, mis see on, mis teile hea tulemuse tõi?

MJG: Meie töö. Töötasime EM-iks päris palju. Mõtlen, et meie treenerid, kes meid aitasid, andsid viimaseid sõnu - ütlesid, et kontsentreeruge elementidele, kõik puhtalt ja ilusti. Läksime ja tegime.

Mis ootused on vabatantsuks?

MJG: Minu arvates on vabatants veel parem. Ma armastan seda rohkem. Muusika ja kõik need asjad. Seal on veel väga ilus jutt, mida me räägime. Ta on väike-väike lind, kellega ma kõiki asju õpin. Mina olen suur lind. We fall in love! [me armume] ja jääme kokku.

Solene, õnnitlused, hästi tehtud, suurepärane töö, esitus ja punktid. Mis on hea tulemuse taga?

SM: Tegime enne EM-i kõvasti tööd. Kaks-kolm nädalat oli vaid töö-töö-töö. Arenesime selle ajaga. Meile meeldib tantsida, publikule, kohtunikele. Näidata emotsiooni. Ma arvan, et see ongi põhjus.

Marko jaoks on see kodujää. Võib-olla oli veidi närvis, sest see on tema publik. Aga kas sinu jaoks oli lihtsam?

SM: Mulle meeldib, kui publik on minu taga. Ja see on lihtne, sest Marko on siin sündinud. Kõik teavad teda. See oli väga vahva.

Ehk näed positiivset selles, et pole siit pärit, aga mitte pinget.

SM: Mul ei olnud enne stressi. Inimesed aplodeerisid meile. Oli hea tunne ja mingit survet ei olnud. Tekitas tahtmise jääle kibeleda.

Millised on ootused homseks?

SM: Homme anname endast kõik. Meile meeldib see muusika nii väga.