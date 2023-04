VIDEO | ISU tegi ränga vigastuse seljatanud Eesti jäätantsupaarist lühifilmi

ISU avaldas enda kodulehel ja sotsiaalmeedias lühifilmi Mazingue ja Gaidajenko läbielamistest.

Pärast enda debüüthooaega siirdusid Mazingue ja Gaidajenko mullu suvel Kanadasse, kus asusid treenima maailma mainekaimas jäätantsuklubis Ice Academy of Montreal. Septembri lõpus valmistus Eesti paar enda hooaja avastardiks, kui ootamatult lõppes tavaline treening hoopis haiglas, kus prantslannal tuvastati koljuluumurd ja koljusisene verejooks, mis pressis ajukoele. Seetõttu vajas ta erakorralist operatsiooni.

Vähem kui pool aastat pärast Mazingue'i operatsiooni naasid nad MM-il võistlustulle ja tegid rütmitantsus emotsionaalse etteaste, teenides 55,67 punkti, mis andis neile 28. koha.

"Solene'i lugu on vastupidavusest ja inspiratsioonist. Ta ei lasknud sellel õnnetusel enda elu dikteerida. Tema paariline Marko on temaga kogu aeg koos olnud, näidanud oma tingimusteta armastust ja toetust," kirjutas ISU enda kodulehel. "Üllataval kombel jõudsid Solene ja Marko peagi jääle tagasi. Aeglaselt, väikeste sammudega. Jää tundmine enda uisuterade all pani Solene'i nutma, kuid õhutas ka tema unistust tugevamana tagasi tulla."

"Solene'il ja Markol oli koht 2023. aasta iluuisutamise maailmameistrivõistlustel Saitamas ja nad kasutasid võimalust," jätkus ISU jutt. "Eesmärk: astuda jääle ja esitada oma rütmitants jäätantsu võistlusel. Eesmärk: näidata kirge iluuisutamise vastu ja inspireerida maailma. Eesmärk: võtta elust maksimum, meil on ainult üks elu."

"Pärast seda õnnetust on meie suhe tugevam kui kunagi varem. Kui midagi sellist juhtub, siis mõistad, et väikesed asjad, mille pärast inimesed muretsevad, ei loe üldse," rääkis Gaidajenko ISU lühifilmis. "Tahan kõikidele inimestele öelda: ärge muretsege asjade pärast, mida te ei saa kontrollida."

"Kui sul on eesmärk või soov, mida sa elult tahad, ära anna alla, püüa seda. See on sinu elu! Sul on ainult üks elu ja igal hetkel võib midagi halba juhtuda. Nii et ära anna alla," lisas Mazingue, kes koos Gaidajenkoga kogub nüüd raha, et arstiarvete eest tasuda ja karjääri jätkata.