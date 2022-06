Eesti jäätantsupaar liitub maailma tippakadeemias olümpiavõitjatega

21-aastane Gaidajenko ja 19-aastane Mazingue tegid lõppenud hooajal debüüdi, saades Tallinnas peetud EM-il 20. koha ning maailmameistrivõistlustel 19. koha. Lisaks tulid nad täiskasvanute Eesti meistriks ja said juunioride GP-etapil Courchevelis kolmanda koha, tuues Eestile kümneaastase vaheaja järel jäätantsus juunioride GP-lt medali.

Gaidajenko ja Mazingue treenisid alguses Prantsusmaal, seejärel jätkati tööd Venemaal, kuid koroonapandeemia tõttu naasti Prantsusmaale. Nüüd aga jõudsid nad jäätantsu tõelisesse mekasse, asudes Montrealis treenima maailma parimate jäätantsijatega. "I. AM teatab uhkusega, et meie tiimiga liituvad Eestit esindavad Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko," avaldas akadeemia sotsiaalmeedias. "Meil on hea meel teid Montrealis vastu võtta!"

I. AM-i asutasid 2014. aastal Kanada jäätantsijad, abikaasad Marie-France Dubreuil ja Patrice Lauzon koos Prantsusmaa jäätantsija Romain Haguenaueriga. Dubreuil ja Lauzon võitsid karjääri jooksul kaks MM-hõbedat ja tulid nelja kontinendi meistriks.

Akadeemia tuntumad õpilased on kahekordsed olümpiavõitjad ja kolmekordsed maailmameistrid, kanadalased Tessa Virtue ja Scott Moir ning tänavused olümpiavõitjad ja viiekordsed maailmameistrid, prantslased Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron. Seejuures on liitus Moir eelmisel aastal I. AM-i treeneritetiimiga ja viibis tänavu enda õpilastega ka Tallinnas peetud nelja kontinendi meistrivõistlustel. Üks tema paaridest – ameeriklased Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko – võitis Tallinnas pronksi.

Tänavustel Pekingi olümpiamängudel osales 23 jäätantsupaari ja neist koguni 11 olid I. AM-i ridadest. Lisaks Papadakisele ja Cizeronile jõudsid medalile ka ameeriklased Madison Hubbell ja Zachary Donohue, kes võitsid pronksi.

"Olümpiamängudel käies ja teiste sportlastega – eriti lühirajauisutajatega – suheldes saime aru, et kui võistlejaid tiimina treenida, teeb see neid palju tugevamaks," selgitas Dubreuil tänavuse olümpia eel Time'ile. "Sest niimoodi saavad nad iga päev üksteiselt õppida. Meie visioon oli luua rahvusvaheline keskus, kus inimesed treenivad ja arenevad, olles justkui võistkonnakaaslased, kuigi nad võistlevad omavahel."

Dubreuil selgitas, et nende edu üks võtmeist on läbipaistvus. "Meil pole mingeid saladusi, kogu planeerimine ja kõik, mida me teeme, on teada. Kõik teavad, kui palju me mingi paariga tööd teeme ja kõikidele jagub meiega nii palju aega kui nad väärivad," rääkis Dubreuil.

Selleks mõtleb Lauzon välja ajakavasid, kuidas treenereid ja koreograafe kõikide paaride vahel roteerida.

Lisaks tehakse akadeemias ka enda näidisvõistlusi, kus hindeid annavad treenerid. "Kuna näeme üksteist treeningutel ja näeme, kuidas keegi areneb, inspireerib see kõiki teisi veelgi edasi arenema," selgitas 2018. aastast koos paarilise Evan Batesiga Montreali kolinud MM-hõbe ja kahekordne MM-pronks Madison Chock. "Tänu sellisele sõbralikule rivaliteedile on võimalik palju rohkem areneda kui lihtsalt omaette treenides."