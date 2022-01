Gaidajenko: tegime vabatantsus vigu, aga kogemus oli positiivne

Mazingue ja Gaidajenko teenisid vabatantsu eest 83,53 punkti ning kogusid kahe kava kokkuvõttes 143,89 punkti. Ühtekokku osales Tallinna EM-il 26 jäätantsupaari, neist 20 pääses esitama vabatantsu.

"Kokkuvõttes oli see positiivne kogemus. Oleme rahul enda esitusega rütmitantsus, sest tegime puhta kava ja teenisime hooaja parima punktisumma. Tuleb tõdeda, et vabatants ei tulnud meil kõige paremini välja, tegime mõningaid vigu," tunnistas Gaidajenko. "Aga olen rahul, et üldse pääsesime vabatantsu esitama. Uisutame ju alles esimest hooaega koos ja see on meie esimene EM. Kindlasti oli see hea kogemus."

"Väga põnev oli esimest korda tiitlivõistlustel võistelda," lisas Mazingue. "Emotsioonid olid hoopis teistsugused. Ja publik oli suurepärane!"

Teist EM-i järjest võitsid kulla Sinitsina ja Katsalapov, kes teenisid vabatantsu eest 130,07 punkti ja kokkuvõttes 217,96 punkti. "Aitäh Tallinn, aitäh Eesti! Siin oli väga meeldiv võistelda, publik oli heas mõttes pöörane, tundsime teie toetust," rõõmustas Sinitsina.

Enda karjääri teise EM-hõbeda võitsid venelased Aleksandra Stepanova ja Ivan Bukin, kes vabatantsu eest said 126,75 ja kahe tantsu kokkuvõttes 213,20 punkti. "See on meie teine hõbemedal ja üldse viies medal, seega suurepärane tulemus," oli Stepanova rahul. "Oleme enda esitusega rahul, andsime endast kõik!"

Pronksile tuli Itaalia duo Charlene Guignard – Marco Fabbri, kelle vabatantsu hinnati 124,62 punktiga, kokkuvõttes kogusid nad 207,97 punkti. "Meil oli väga raske võistelda, palju raskem kui eile, sest meie treener [Barbara Fusar-Poli] polnud meiega," ütles Fabbri. "Ta andis eile positiivse koroonaproovi ja peab nüüd enda toas olema. Me pole kunagi varem ilma treenerita võistelnud, see oli vaimselt ja ka füüsiliselt väga keeruline olukord."