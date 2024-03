Eesti jäätantsupaar MM-il edasi ei pääsenud, tiitlikaitsjad asusid juhtima

Mazingue ja Gaidajenko teenisid rütmitantsu eest 57,09 punkti, jäädes enda hooaja tippmargile alla enam kui kuue punktiga. Edasi vabatantsule pääses 20 paari.

"Treeningud olid väga-väga rasked, ainult trenn-magamine, trenn-magamine. Aga tegime täna hea kava ja olen väga õnnelik," rääkis Mazingue Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) pressiteenistuse vahendusel. "Täpselt enne kui jääle läksime, rebenes mu uisusaapal üks pael ja olin sellepärast närvis, aga kui enda kava esitasime, siis ma enam ei mõelnud selle peale."

"Elame Montrealis, nii et saime justkui enda kodulinnas võistelda, mis oli väga tore," lisas Gaidajenko. "Pärast Euroopa meistrivõistlusi oleme treeningutel sellele tähelepanu pööranud, et kõik oleks õigesti."

Paar on prantslanna Mazingue'i üliraskest peatraumast töötanud aasta jooksul end nullist taas üles lausa kahel korral. "Kõik on päris palju muutunud. Mul on väga raske keskenduda. Nagu arst mulle selgitas, on see niimoodi, nagu mul oleks ajus patarei ja pärast nelja tundi pean magama. Ma ei saa midagi teha. Mõnikord ma ei saa rääkida," kirjeldas Mazingue. "Praegu on treeningutega päris keeruline, sest kord oleme jääl ja siis jälle jäält ära, mul on probleeme keskendumisega. Füüsiliselt on kõik hästi, probleem on ajufunktsioonides."

Rütmitantsus said esikoha tiitlikaitsjad, ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates hooaja tippmargi 90,08 punktiga. Teisel kohal on valitseva Euroopa meistrid, mullu Chocki ja Batesi järel MM-il hõbeda võitnud Itaaliat esindava Charlene Guignard ja Marco Fabbri, kes tegid samuti hooaja parima esituse, teenides 87,52 punkti. Kolmanda koha sai Kanada paar Piper Gilles – Paul Poirier 86,51 punktiga.

Jäätantsus selguvad medalivõitjad laupäeva õhtul.

Enne võistlust:

Just MM-i võõrustavas Montealis asub maailma edukaim jäätantsuklubi, kus tiitlivõistluste medalistidega treenivad kõrvuti ka Eestit esindavad Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko. Paar on prantslanna Mazingue'i üliraskest peatraumast töötanud aasta jooksul end nullist taas üles lausa kahel korral. Jaanuaris saadi EM-il Kaunases 20. koht. Kuidas läheb nüüd oma kodujääl, kui paaril on olnud pikemateks treeninguteks rohkem võimalusi?

Eesti paar võistleb MM-il kolmandat korda, kaks aastat tagasi saadi 19. koht ning mullu ränga vigastuse järel naastes 28. koht.

Mazingue ja Gaidajenko tulevad jääle viienda paarina, Eesti aja järgi kell 17.59, aga kindlasti näitame nende kava ära ka otseülekande käigus.

Võistlustules on 36 paari, neist 20 pääsevad edasi vabatantsu esitama. Tiitlit kaitseb USA paar Madison Chock ja Evan Bates, kes treenivad Montrealis ühel jääl Eesti paariga. Hõbeda võitis mullu Itaalia duo Charlene Guignard ja Marco Fabbri ning pronksi Kanada paar Piper Gilles ja Paul Poirier.