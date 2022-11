Selveri peatreener Võru Barrusest: meie jaoks kõige ebamugavam vastane

Selver/TalTech tõusis nädalavahetusega tabeliliidriks, möödudes Tartu Bigbankist, kel on neist mäng vähem peetud. Punkte on Tallinna klubil 21, Tartul 20. Kolmas on 12 punktiga Võru Barrus ja neljas samuti 12 silmaga Jekabpilsi Luši.

Selver/TalTech läheb kolmapäevasele kohtumisele vastu võidu pealt, viimati alistati 3:0 Jekabpilsi Luši. Võru pidi Tartult vastu võtma 2:3 kaotuse. Hooaja alguses peetud esimeses omavahelises mängus jäi 3:0 peale Võru meeskond.

Selver/TalTechis toimus äsja ka üks mängija lisandumine, kui vigastatud Oliver Orava asemele toodi meeskonda eelmisel hooajal samuti Andres Toobali käe all mänginud Denis Losnikov.

Peatreener Andres Toobali sõnul on Võru nende jaoks kõige ebamugavam vastane. "Oleme seda juba tunda saanud ja eks ka Tartu mängus oli näha, et Tartul kerge polnud nendega. Võru on hästi agressiivne meeskond ja kui nad saavad oma rünnakud jooksma, on väga raske neid peatada. Peame püüdma neid serviga suruda, et nad ei saaks kiiret mängu mängida. Kui vastuvõtt käes on, siis on nende sidemängija leidnud hästi ründajaid igalt poolt, nii nurgast kui keskelt. Nad on leidnud hea klapi ja neilt ei oodata ehk niipalju võitu, mis võimaldab vabamalt tegutseda ja tulevad suure hurraaga peale," kommenteeris Toobal vastast.

"Esimeses omavahelises mängus läksime endast välja, kui asjad ei õnnestunud. Katsume seekord seda vältida. Pühapäevane mäng andis hea tunde, sain mänguaega jagada ja kõigile mingi tunnetuse tekitada," lisas juhendaja.

Võru meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp näeb oma meeskonnal liidri vastu võimalusi küll. "Et nende vastu edu saavutada, peame me servil kindlasti õnnestuma. Kuigi sealses saalis pole väga mugav servida, siis muud üle ei jää. Nad tuleb võrgust kaugemale saada, vastasel juhul on nad tempoosakonnas väga ohtlikud ja meil läheb keeruliseks," hindab Lüütsepp oma võimalusi.

"Teine asi on, et eks me peame ise ka servi hästi kätte saama, et oma mängu üles ehitada ja ei peaks väga palju raskeid ja ebamugavaid palle lahendama. Kindlasti oleme me võtmas kohe, kui võitu pakutakse, eks saab näha, mida Selver teeb. Viimases 2:3 kaotusmängus Tartuga oli meil oma mängus liialt ebastabiilsust sees ja see on meie võimalusi luhanud. Närvi või oskusi jääb mingitel hetkedel puudu, aga eks see läheb loodetavasti ajaga paremaks," lisas peatreener.

Ülejäänud mängud peetakse laupäeval ja pühapäeval, mil Eesti klubidest tulevad platsile Selver/TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.