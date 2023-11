Noor USA uisutäht loobus ajaloolisest hüppest

Malinin tegi ajalugu eelmise aasta septembris, kui sooritas Lake Placidis Challengeri seeria võistlusel vabakavas neljakordse axel'i. Varem oli Malinin kõige keerulisemaks peetavat neljakordset hüpet treeningutel mitu korda sooritanud, aga võistlustel tegi ta seda Lake Placidis esimest korda. Sama hüpet püüdis aastaid ka kahekordne olümpiavõitja Yuzuru Hanyu, kes mullu suvel karjääri lõpetas.

Malinin tegi neljakordse axel'i ka eelmise aasta USA GP-etapil ja kevadisel MM-il.

Sel hooajal USA GP-etapi võitnud ja Prantsusmaa etapil teise koha saanud Malinin pole tänavu neljakordset axel'it enam üritanud, vaid on piirdunud kolmekordsega.

"Proovisin eelmisel hooajal neljakordset axel'it, sest mul oli ambitsioon enda nimi ajalooraamatutesse kirjutada. Arvasin, et kui teen selle kõrgetasemeliselt ära, toob see mulle rohkem punkte. Aga paraku selgus, et ma ei saanud selle eest väga palju rohkem punkte," rääkis Malinin intervjuus Jaapani meediale. "Eksimus neljakordsel axel'il võib tuua vähem punkte kui puhas kolmekordne axel, seetõttu otsustasin, et sel hooajal ma neljakordset ei proovi."

"Mõtlesin, et viin meie spordiala uutesse kõrgustesse ja arendan seda, inspireerin ka teisi uisutajaid. Aga kui kohtunikud seda ei hinda, pole see vist seda riski väärt," lisas kevadisel MM-il pronksi võitnud Malinin.