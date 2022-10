Hooaja vahele jätnud Karli Allik: ma ei hoia midagi tagasi

Mullu sõlmis ta lepingu Saksamaa kõrgliigameeskonna Frankfurdiga, aga sai septembris Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mängus raske põlvevigastuse, käis operatsioonil ja oli sunnitud kogu klubihooaja vahele jätma.

Taastumine võttis kümme kuud, aga sel suvel käis Allik koondise eest taas väljakul ja on klubihooaja alguses tõusnud väga heasse vormi.

Eelmisel nädalal aitas just Alliku suurepärane mäng Sastamala VaLePal jõuda Meistrite liiga kolmandasse eelringi. Teise eelringi korduskohtumises alistas Valepa 3:1 Stefan Kaibaldi koduklubi Zadruga Aich/Dobi. Efektiivselt tegutsenud Allik tõi 17 punkti. Meistrite liiga alagrupiturniirile jõudmiseks tuleb jagu saada veel Lissaboni Benficast.

Soome kõrgliigas on meistritiitlit jahtiv Sastamala hooaega alustanud kolme võidu ja ühe kaotusega. Karli Alliku sõnul oli Meistrite liiga teisest eelringist edasipääsemine klubile äärmiselt oluline, aga hea mäng tegi ka personaalses plaanis suurt rõõmu.

"Ma olen ise ka iga mänguga enesekindlamaks muutunud. See on mulle kindlasti personaalselt väga oluline ja muidugi ka väga tähtis võit meeskonnale. Nüüd läheme vastamisi Portugali meistri Benficaga, kellega Tartu mängis eelmisel aastal," lausus Allik intervjuus ERR-ile.

"Kindlasti on väga hea lisakäik ja salarelv, et diagonaalründaja vigastus osutus kergemaks ja tegi esimese pallitreeningu meie sidemängijaga. Hetkel on olude sunnil teine nurgaründaja mänginud diagonaalründaja rollis. Rünnakul on jõudu vaja ja meie sidemängija saab sellest olenevalt ühe lisakäigu juurde. Ma julgen öelda, et temata ei oleks me Benfica jaoks ohtlikud."

Kas olete Meistrite liigas konkreetse eesmärgi sõnastanud?

Kui oli hooaja eel meeskonnal team building event, siis panime eesmärgid paika. Kindlasti tahame olla Soome meistrid, karikavõitjad ja siis seati eesmärgiks ka Meistrite liiga alagrupiturniirile pääs. Nüüd on vaja täitma hakata.

Jõudsimegi otsaga Soome liigani. Kuidas seda taset hindad? Nüüd on peaaegu kõigil meeskondadel neli mängu mängitud ja mingisugune pilt on ees.

See tase ei ole kindlasti nii ühtlane kui Saksamaal, kus olen viimased hooajad mänginud. Kolm võistkonda on vähe tugevamalt komplekteeritud. Akaa Volley, kus eelmisel hooajal mängis eestlane Kristo Kollo ja siis Savo Volley, kus mängib eestlane Andrus Raadik. Teised on gramm nõrgemad. Kodusaalides võivad üllatada, aga pigem on meie võistkonnad neist tugevamad.

Selles valguses eesmärk tulla Soome meistriks on realistlik eesmärk.

Igal juhul. Juba komplekteerituse poolest. Soome kesk- ja tagaosa klubid ei ole täisprofessionaalsed, aga VaLePa kõik 12 meest on täisprofessionaalid. Saame teha kogu aeg väga kvaliteetset trenni. Võimalused ja sihid on kõrged.

Kas klubi tööga oled rahul, kas suhtumine on professionaalne? Kas pärast hooaega, mille rikkus väga tõsine vigastus, oled praegu õiges kohas?

Igal juhul! Ma ei pidanud väga pikalt lepingu sõlmimisele mõtlema. Kui agent selle välja käis, siis pikalt ei mõelnud. Esiteks Meistrite liiga alagrupiturniiri mängimine oli boonus ja eesmärk, mille pärast siia klubisse siirdusin. Pärast vigastust on selline klubi väga heaks hüppelauaks, et hakata redelist uuesti üles ronima. Kindlasti oli eesmärgiks välismaalt midagi kaela saada. See on teistsugune ka - mängid võistkonnas, kus on kohustus kogu aeg võita ja sa ei saa minna igale mängule poollõdvalt vastamisi. Olen varasemalt mänginud sellistes võistkondades, mis on liiga keskmikud ja meil pole pressure'it, et peame võitma, vaid pigem oleme üllatajad. Nüüd on vastupidine olukord, mis on hea tuleviku osas.

Vigastus oli tõsine, aga sellest on ka pikk aeg möödas. Oled saanud päris pikalt korralikult trenni teha ja mängida. Kas see on jäänud lõplikult tahavaatepeeglisse, et lähed väljakule ja sul on pea selles mõttes puhas? See ei ole sul kuklas, saad teha seda, mida tahad ja pead?

Enam kindlasti mitte. Suvel esimesed mängud, kus mängisin ka koondise eest, tegin kõvasti tööd koondise füsioterapeudi Toms Zvankovsiga ja siis itaallasega. Teisel poolel sain ka paar korda mängida Soome koondise vastu. Seal mingites olukordades hoidsin natuke tagasi, aga nüüd tunnen enda keha piisavalt hästi ja olen nii palju vaeva näinud, et see peast välja saada. Ma ei hoia midagi tagasi.

Jutuajamise alguses ütlesid, et tunned ka, et iga mänguga läheb paremaks. Loomulikult alles hooaja algus ja pead ise ka vormi koguma, aga kuidas hindaksid - kas oled vaikselt jõudmas sellisele tasemele, mis sulle mänguliselt rõõmu teeb?

Jaa, kindlasti. Tunnen end enesekindlalt elementidega, millega olen varem olnud efektiivne. Siit on ainult juurde panna. Olen kindlasti samal tasemel, kui mitte paremal kui varem.

Peatreener ütles sind klubisse valides, et täpselt sellist mängumeest vaja oligi. Olid puuduv lüli. Kas kõik on selgeks räägitud? Sinu positsioon ja roll meeskonnas - kui palju see vajab paikaloksutamist veel?

Treener otsis sellist mängijat, kes sütitaks natuke võistkonnakaaslasi ja kes oleks väga tugeva üldmänguga. Kes suudab musta tööd teha. Parasjagu sobitun siia võistkonda väga hästi.