FIA: Red Bull rikkus kulupiirangu reeglit

Vastavalt reeglitele on igale võistkonnale ette nähtud kulude ülempiir, et ohjeldada spordiala kallidust ja muuta võistkondade vaheline konkurents tasavägisemaks. Mullu oli kulude piir 145 miljonit dollarit võistkonna kohta, tänavu on see 140 ja järgmisel aastal 135 miljonit.

Spekulatsioonid selle kohta, et Red Bull kulutas mullu lubatust rohkem, on vormel-1 maailmas keerelnud juba mõnda aega ja nüüd kinnitaski FIA, et Austria võistkonnal oli tõepoolest "väike ülekulu".

Protseduurilise rikkumise või väikese ülekulu (kuni viis protsenti) korral võib probleemi lahendada kokkuleppega. Teoorias võib aga reeglite rikkumine tuua kaasa erinevaid karistusi alates avalikust noomitusest ja rahatrahvist kuni punktide ja isegi meistritiitlite äravõtmiseni.

Red Bulli võistkond andis teada, et FIA leid oli nende jaoks üllatus ja pettumus. Võistkond ise on kindel, et kulud jäid lubatud piiridesse ja järgnevalt kaaluvad nad kõiki võimalusi, kuidas antud situatsioonis toimida.

"Peame FIA järeldused hoolikalt üle vaatama, kuna oleme jätkuvald veendunud, et asjakohased kulud jäävad alla 2021. aasta kululimiidi," teatas äsja Suzuka ringrajal tänavuse hooaja MM-tiitlid nii individuaalselt kui ka võistkondlikult kindlustanud konstruktor.

Lisaks Red Bullile tegi FIA märkuse ka Aston Martini võistkonnale, keda süüdistatakse protseduurireeglite rikkumises. Millised sanktsioonid Red Bullile ja Aston Martinile määratakse, pole veel selge.