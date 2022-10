Eesti sõudmise eliitpaadile on plaanis kõrvale tekitada veel üks neljapaat

"Nad on andnud nõusoleku jätkata oma panusega järgmisel aastal, olümpiakvalifikatsiooni aastal. Millises vormis täpselt, millisel kujul, milliste treeningmahtudega - tõenäoliselt individuaal-treeningkava alusel," ütles Eesti Sõudeliidu president Mihkel Mardna.

Et eliitneljasel oleks Pariisi olümpiapääsme jahtimisel piisavalt varumehi, sest haiguste ja vigastuste eest pole keegi kaitstud, plaanib Sõudeliit kokku panna ka teise neljapaadi, kes hakkaks eliitpaadi meestega koos laagrites käima ja treenima.

"See ei ole mingisugune lõplik otsus, kuid suund on sinna, et tekitada sellele eliitpaadile kõrvale veel teine paarisaeruline neljapaat, kus siis mehed on samades laagrites ja sama ettevalmistusega. Võib-olla see ettevalmistuskava on pisut teistsuguste mahtudega ja pisut teistmoodi üles ehitatud, aga kui me tahame ühes kindlas paadiklassis olla tugevad, siis seal peab olema võtta veel seljatagant mehi, kes oleksid võimelised asendama nii üldfüüsiliste kui tehniliste oskuste poolest," lisas Mardna.

Suurem osa olümpiapääsmeid jagatakse välja järgmise aasta septembri alguses Belgradis toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

Meeste kergekaalu kahepaadil hakkavad olümpiapääset püüdma Ander Koppel ja Elar Loor, kes lõpetasid MM-i 19. kohaga ja EM-i 10. kohaga. Tütre sünni tõttu tiitlivõistlused vahele jätnud Kaspar Taimsoo on ühesel alustanud Pariisi sihiga tööd.

"Meie eesmärgiks ei ole konkreetsete nimedega pääseda Pariisi olümpiamängudele, vaid eesmärgiks on kvalifitseeruda paarisaerulise neljapaadiga ja kergekaalu paariskahesega Pariisi olümpiale. Ei maksa unustada ka seda, et käesoleva hooaja sisuliselt vahele jätnud Kaspar Taimsoo on nüüd sügisest alustanud spetsiaalset ettevalmistust ühepaadil ja samuti eesmärgiga kvalifitseeruda tuleval või siis äärmisel juhul 2024. aastal (Luzerni MK-l on võimalik veel kvalifitseeruda) Pariisi olümpiale," lisas Mardna.

Naissõudmine on olnud tagaplaanil, kuid 22-aastane Greta Jaanson saavutas sisu näidates suvel Belgias toimunud U-23 EM-il ühepaadil viienda koha. Jaanson õpib Ameerika Ühendriikides Princetoni ülikoolis.

"Meil on praegu USA-s terve hulk naissõudjaid, kuid häda on selles, et nende hooaeg on pööratud teistpidi meie hooajaga. Nad tulevad sealt üsna kurnatud seisundis ja sellist õiget särtsu enam Euroopa võistlusteks ei jätku. Sel teemal tuleb kindlasti ka tööd teha," ütles Mardna.