Kiirelt ringilt boksi kutsutud Verstappen oli tiimi peale püha viha täis

Laupäevase kvalifikatsiooni parimat aega näitas Ferrari piloot Charles Leclerc (1.49,412), kellele see on käesoleval hooajal üheksandaks korraks GP-etappi esikohalt alustada.

Monaco sõitjale järgnevad pühapäeval Sergio Perez (Red Bull; +0,022), Lewis Hamilton (Mercedes; +0,054), Carlos Sainz (Ferrari; +0,171), Fernando Alonso (Alpine; +0,554) ja Lando Norris (McLaren; +1,172).

Kvalifikatsioonis kaheksanda kohaga leppima pidanud Verstappen võib pühapäeval teise järjestikuse MM-tiitli saada juhul, kui ta sõidu võidab ning Leclerc lõpetab kaheksandal kohal või madalamal.

Valitsev maailmameister oli kvalifikatsiooni lõpus just läinud kiirele ringile, kui sai tiimilt käskluse boksi sõita. "Miks? Miks? Mida te räägite? Täiesti uskumatu," karjus Verstappen raadiosse; sõiduinsener selgitas talle seejärel, et probleem lahendatakse hiljem privaatselt.

"Nad ütlesid mulle viimasel ringil, et pean tulema boksi. Muidu poleks pärast masinasse jäänud piisavalt kütust, et anda kohustuslik kvalifikatsioonijärgne proov," selgitas hollandlane. "Selline asi ei tohiks juhtuda, me oleksime pidanud seda palju varem nägema. Ma ei ole praegu üldse rahul. Muidugi tean, et see on tiimisport, kõik võivad vigu teha, aga see pole vastuvõetav."