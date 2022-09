Hiljuti hingamisaparaadi all olnud Albon stardib Singapuris

26-aastane Tai võidusõitja veetis selle kuu alguses ühe öö Monza haigla intensiivravis, kui tal tekkis peale operatsiooni hingamispuudulikkus.

"Minu ettevalmistus Singapuriks on olnud tavapärasest veidi erinev, kuid ma tunnen end hästi ja olen teinud kõik endast oleneva, et valmistuda üheks kõige füüsilisemaks võistluseks," ütles Albon.

"Ma ei alahinda, kui suur väljakutse see saab olema, kuid ootan põnevusega reedel rajale naasmist ja võidu sõitmist," lisas Albon.

"See on suurepärane tänavarada ja minu jaoks kodule lähim võistlus Tais, nii et mul on väga hea meel siin olla ja näha fänne, kes on siia tulnud," kommenteeris Albon.

Monzas asendas Albonit Hollandi päritolu sõitja Nyck de Vries, kes sai oma debüüdil üheksanda koha.