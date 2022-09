Fosti: Kipchoge võib maratoni joosta alla kahe tunni

"See pole minu jaoks suur pauk, sest ma tean, kui pühendunud on Eliud Kipchoge oma 20-aastase karjääri jooksul olnud," rääkis maratoonar Roman Fosti ETV spordisaates. "Ta on väga distsiplineeritud, veetes kuus päeva treeninglaagris; tema meeskond hoiab teda eemal ahvatlustest ja ta teeb aastas kaks võistlust, millega ta on hoidnud oma keha."

"Mul on olnud privileeg temaga koos treenida ja ühes trennis temast ka mööda joosta," muheles Fosti. "Nad on sellises rahulikus kohas, meie mõistes Käärikul. Neil on 6.30 esimene treening, päeval massaaž, magamine, õhtul taastav jooks, ÜKE-treening peale ning lihtne, kuid tervislik toitumine."

"Tal on treener, kes on paika pannud ühe kuu süsteemi: teisipäeval staadionitreening, neljapäeval pikk jooks ja laupäeval fartlek. Need kolm võtmetrenni on väga tugevad," selgitas Fosti rekordeid toovat treeningsüsteemi. "Minu jaoks on muidugi küsimus, kuidas nad suudavad sellest taastuda: mina sellist treeningkoormust ei suudaks vastu pidada, aga nemad on leidnud selle tee. Kuna tal on väga head kiiruslikud omadused, olen näinud, et tema hoiab trennis ikkagi tagasi."

Novembris saab Kipchoge 38 ja lõpetamismõtteid kõigi aegade parim maratoonar veel ei mõlguta. "Minu jaoks ei oleks üllatus, kui ta jookseks maratoni alla kahe tunni. Tal oleks vaja vaid paremaid vedajaid, täna pidi ta 17 kilomeetrit üksinda jooksma," sõnas Fosti.

Pühapäeval võttis Fosti osa Paide-Türi rahvajooksust, kus saavutas Tiidrek Nurme ja Karel Hussari järel kolmanda koha. "Jalad on mul ikkagi kehvakesed. Viimased neli aastat olen treeninud Keenias, see on minu jalgadele raskelt mõjunud. Praegu olen rahul, et sain pjedestaalile ja suutsin võita Eesti meistrit maratonis [Leonid Latsepovit]. Järgmisel nädalal soovin Tartu maratonil hooajale ilusa lõpu teha," tõdes Fosti.