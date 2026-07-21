Käidita Thun viigistas Meistrite liigas Horvaatia tippklubiga

Valitsev Šveitsi jalgpallimeister läks koduväljakul peetud mängu Brighton Labeau väravast 20. minutil juhtima, kuid sloveenist keskväljamees Miha Zajc vastas neli minutit enne normaalaja lõppu ning päästis Horvaatia tippklubile kordusmänguks tähtsa viigi.

28-aastane Käit teisipäeval Thuni koosseisu ei kuulunud, klubi avaldas enne avavilet tehtud sotsiaalmeediapostituses, et eestlast kimbutab vigastus. Kümme päeva tagasi mängis Käit hooajaeelses sõpruskohtumises Elversbergi vastu kaasa kõik 90 minutit.

Thun sõidab Dinamole külla järgmisel teisipäeval. Selle paari võitja läheb Meistrite liiga kolmandas eelringis vastamisi Fääri saarte meistri Klaksviki ja Leedu klubi Kaunase Žalgirise vastasseisu võitjaga. Kaotaja langeb Euroopa liigasse, kus kolmandas eelringis on vastaseks Be'er Sheva Hapoeli ja Reykjaviki Vikinguri vahelise mängu kaotaja.