Indrek Kelk: Tartu rattamaron on suur-suur laulupidu

Läbi suve sõidavad paremad juba aastaid kahes konkureerivad maastikurattasarjas, kuid hooaega lõpetavale rattamaratonile on kõik võrdselt oodatud.

"See on see koht, kus jalgrattaga sõita armastavad - eriti maastikul ja looduses - ükskord kokku saavad ja kõik konkureerivad sõjakirved on maha maetud," lausus Kelk ERR-ile. "Siia Tartu rattamaratonile on kõik teretulnud hoolimata sellest, millist sarja nad eelneval suvel on sõitnud."

Suurem osa osalejaid küll selgeid sportlikke sihte ei sea. "Neid on ikka suurem enamus, kes tegelikult suure tõenäosusega rohkem üldse rattaga number peal stardijoonele ei tule. Ainult Tartu rattamaratonil või kevadel Tartu rattarallil," jätkas Kelk.

"Tartu rattamaraton koos rattaralliga on suured-suured laulupeod. See, et meil on kaks maastikurattasarja, mis toimuvad läbi suve, on ainult hea rattamaratoni käekäigule. See on täpselt nii nagu meil on maakondlikud laulupeod selleks, et treenida ja harjutada suurel laulupeol hästi esinemiseks. Nii ka need väiksemad sarjad ja võistlused on lisa- ja harujõed, mis kannavad vett kokku suurde järve."

Kõrgenenud inflatsiooni ja energiahindade tingimuses võtab mõnd võib-olla mõtlema, kas tulla starti. "Vahetult otseseid signaale - andke andeks, mul elektriarve on nii suur, et ma ei saa sel aastal Tartu rattamaratonil osaleda - seda me pole saanud," vastas Kelk.

"Aga kindlasti on hakkamasaamine palju keerulisem. Meelelahutus on ikkagi esimene, mille pealt saame kokku hoida, et igapäevaeluga võimalikult hästi hakkama saada.See, et meil sel aastal väga palju rohkem osalejaid ei ole kui eelmine aasta - kuigi neid on umbes kümme protsenti rohkem ikkagi - on kindlasti ka inflatsioonist ja kallinevast elust tingitud."

"Üks on küll kindel - süüdistusi meile, et ma küll ei tule ja hinnad on ka nii lakke läinud... tegelikult meie hinnad on juba viis aastat muutuseta," lausus Kelk.