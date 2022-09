Saaremaal taaselustati 18 aasta järel Vanade kalade regatt

Vanade kalade regatil olid noorpurjetajate asemel paatides kunagised noorpurjetajad ehk tänased veteranid. Tänavu võttis regatist osa 22 kunagist noorpurjetajat.

"Esimene asi on see, et sõbrad saavad jälle kokku. Aga eks kui juba vee peal ollakse, siis on juba päris huvitav. Siis saab purjetada," ütles regati peakorraldaja Aivar Laus.

Paadid ei libise just kõige paremini, kui sees istuvad enam kui 90 kilogrammised mehed. Aga kunagised nipid-trikid ei unune. "Viimati istusin optimistis 2004. aastal. See on nagu jalgratta sõit, et korra selgeks saad, siis enam meelest ei lähe. Jalad ei tule järgi ainult, ei paindu enam nii palju," sõnas raskete meeste klassi võitja Tarmo End.

Kui rasked mehed veel võistlesid, alustasid naised paadiga harjutamist. "Trenn ja meeldetuletus enne suurt võistlust," muljetas Külle Andreas. Aga oli ka neid, kes ise küll kaldal, aga mõtetes olid merel.

"Kindlasti nooremate meeste käest saaksin peksa, aga omasugustega võiksin siin võistelda küll. Aga ei ole need põlved enam sellised, mis kannataksid seal paar tundi paadis olla," tõdes 18 aastat tagasi regati võitjaks tulnud Tiit Sarapuu.

Regati vanim osaleja, tuntud ka kui Admiral Bellingshauseniga ookeanidel purjetanu, oli maale tulles küll näost pisut higine, aga sai öelda, et tehtud. "Jõulude aegu ju hea meenutada, et sai ka optimistiga merd küntud," märkis Meelis Saarlaid.