Pehka: proovime aru saada, kus oleme taseme poolest praeguse koosseisuga

Tallinna Kalev/Audentese meeskond sai TTÜ vastu 63:78 kaotuse. Peatreeneri rollis oleva Rauno Pehka sõnul on tööd veel palju teha ning loodetavasti on neil hooaja lõpuks mõni noormängija juures.

Tallinna Kalevi korvpalliklubi läheb uuele hooajale vastu meeskonnaga, kus noorte Audentese spordiklubi mängijate kõrval peavad oskuste ja kogemustega oma panuse lisama mitmed Eesti koondise karastusega mehed: peagi 40-aastaseks saav Kristjan Kangur, 34-aastane Indrek Kajupank, 33-aastane mängujuht Sten Sokk ja 30-aastane Rain Veideman. Reedel võideti TTÜ vastu poolaeg 41:39, aga mäng kaotati 15 punktiga 63:78.

"Tööd on palju teha. Oli ilusaid hetki, aga kokkuvõttes vastane oli parem," ütles Tallinna Kalev/Audentese peatreener Rauno Pehka.

TTÜ andis tosinale mehele üpris võrdselt mänguaega. Pingilt sekkunud mehed tõid neile pea pooled punktidest. TTÜ visketäpsus väljakult oli ligi 52 protsenti Kalev/Audentese 36 vastu.

"Eks ta on rabe veel. Minagi olen olnud vaid neli päeva ja ma ei tea palju teisedki on jõudnud koos olla," sõnas Tallinna Kalev/Audentese mängujuht Sten Sokk.

Kalev/Audentes mängis üheksakesi, osa noortest olid puudu. Kaks kolmandikku meeskonna punktidest tõid Kaljupank, Veideman ja Sokk.

"Raske on mingeid prognoose teha. Kuna mehed on noored ka, siis tuleb just hooaja lõpus vaadata, et kui kaugele nad areneda suudavad," lisas Sokk.

Esmakordselt meistriliiga klubi peatreeneri rollis Rauno Pehka ei taha samuti midagi ennustada, kuid loodab, et noored saavad kogenud meeste kõrval suurepärase võimaluse.

"Esialgu proovime aru saada, kus oleme taseme poolest praegu kooslusega. Meil oleks vaja siia veel täiendust. Kui hooaja lõpuks on mõnigi arvestatav noormängija juures, siis see oleks väga suur rõõm," lisas Pehka.